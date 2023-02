Surmortalité des dauphins : la LPO demande à nouveau la suspension de la pêche dans le Golfe de Gascogne

Des dauphins morts sur les plages de la côte atlantique, parfois blessés par les filets de pêche, mutilés ou même éventrés pour tenter d'effacer les traces de capture par des filets de pêche, pour ne pas avoir à les déclarer comme l'impose la loi. Les associations de protection des animaux ne veulent plus voir ces images insupportables, qui se multiplient pourtant ces derniers mois.

Depuis décembre 2022, 400 cadavres de dauphins ont été retrouvés, "une augmentation sans précédent de la mortalité" estime la LPO. Mais les associations estiment que 10.000 cétacés sont victimes de la pêche chaque année, car les experts estiment que seulement 20% des cétacés s'échouent sur les plages. La majorité des cadavres portent des traces d'engins de pêche, selon l'observatoire spécialisé Pelagis.

Des nouveaux recours de la LPO

La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, a ainsi entamé de nouveaux recours auprès du gouvernement français et de la Commission européenne pour obtenir la suspension de la pêche dans le Golfe de Gascogne. "L'océan se rougit du sang des dauphins, et Emmanuel Macron regarde ailleurs" , a dénoncé ce mercredi matin Allain Bougrain Dubourg, le président de la LPO, sur franceinfo.

"Non, on ne regarde pas ailleurs", lui a répondu quelques minutes plus tard le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, sur franceinfo. Un décret a été pris il y a quelques semaines, "pour obliger 200 bateaux à s’équiper d’effaroucheurs sonores" avec des caméras, notamment pour que que "les dauphins s'éloignent des bateaux". "C’est environ la moitié de la flotte", a affirmé le ministre.

"En finir avec ces massacres insupportables"

La LPO organise ce mercredi un rassemblement aux Invalides, à Paris, pour dénoncer "le massacre" de "milliers de dauphins" sur les côtes atlantiques françaises.

"On demande d'en finir avec ces massacres insupportables qui durent depuis plus de 30 ans", lance Allain Bougrain-Dubourg, visant spécifiquement le président de la République. "Il ne prend pas les mesures qui s'imposent, je lui demande d'écouter les scientifiques, le droit, mais aussi les Français qui lui imposent d'en finir", avance-t-il. "On ne peut plus admettre le 'en même temps'. Il va bientôt nous proposer un sommet sur la planète et sur les océans, mais pour qui va-t-il passer ?", s'agace-t-il.

Des mesures de prévention "qui ne servent à rien"

Le gouvernement a réactualisé en janvier son plan de lutte, principalement fondé sur l'installation de détecteurs ou de répulsifs acoustiques sur les chalutiers et les fileyeurs. Mais le président de la LPO regrette un "millefeuille de décisions qui ne servent à rien". "Embarquer des caméras à bord des bateaux, ça sert juste à constater le massacre, les personnes à bord pour des contrôles ou des répulsifs acoustiques, ça ne sert à rien", énumère-t-il.

Il rappelle que l'observatoire Pelagis "vient de sortir un rapport, que l'exécutif avait, et qui dit que, si on continue ainsi, il n'y aura plus de dauphins dans le golfe de Gascogne dans 40 ans, on sait très bien où on va".

Une demande de fermeture de la pêche à certaines périodes et dans certains lieux

La LPO demande en fait une "suspension spatio-temporelle de la pêche". "Dans des zones déterminées, pendant des périodes déterminées, on interdit la pêche, et il n'y aura plus de massacre", explique Allain Bougrain-Dubourg. "Les dauphins agonisent dans des conditions inacceptables", abonde-t-il : "un dauphin pris dans un filet agonise pendant 30 minutes avant d'être libéré par la mort".

Il a précisé que si la France n'agit pas, elle sera sanctionnée par la Commission européenne et "devra payer des dommages très importants à l'Europe". Cette demande de "fermeture spatio-temporelle" de la pêche doit également être examinée vendredi par le Conseil d'Etat, après un recours initié par France Nature Environnement.

"Une fermeture spatio-temporelle, ce n’est pas un sujet tabou”, a répondu le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu.

La LPO, qui avec 25 autres associations a déposé plainte en 2019 contre la France au niveau européen, a donc aussi écrit vendredi au Commissaire européen chargé de l'Environnement, Virginijus Sinkevicius, pour lui demander de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. La LPO s'appuie sur le nouvel avis, publié le 9 février, du Conseil international pour l'exploration de la mer (Ciem), qui réitère sa recommandation d'une interruption quelques semaines de la pêche dans le Golfe de Gascogne. La mesure est fermement combattue par les pêcheurs industriels.