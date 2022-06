Sus à l'ambroisie ! Cette plante nocive pour la santé et l'agriculture gagne du terrain en Creuse

Plante sauvage envahissante et hautement allergisante, l'ambroisie se développe et fait l'objet d'un plan de lutte spécifique en Creuse depuis plusieurs années. Pour éviter sa prolifération, chacun doit apprendre à al reconnaître et la signaler.

On la confond souvent avec la carotte sauvage, l'œillet d'Inde ou même la tomate : l'ambroisie a un aspect tout à fait inoffensif, mais sous ses airs sympathiques, c'est en fait une plante allergisante très envahissante. Venue d'Amérique du nord dans les années 1860, elle est surtout présente en Auvergne-Rhône Alpes. En Creuse, on en trouve surtout au nord, dans les cultures de tournesol et maïs, au bord des routes ou dans les jardins. Elle gagne du terrain dans le Limousin.

10% des Français allergiques à l'ambroisie

Le pollen de l'ambroisie, libéré en août et septembre, est très agressif. Environ 10% des Français y sont allergiques. Les symptômes sont des rhinites, des éternuements, des yeux qui pleurent, des conjonctivites, ou encore de l'asthme. Il suffit de cinq grains de pollen dans un mètre cube pour déclencher ces symptômes.

Serge Jeandeau, pneumologue à Sainte-Feyre, soigne de plus en plus de Creusois : "L'ambroisie fait partie des allergies les plus sévères. Une fois qu'on a fait un bilan, on peut donner des médicaments actifs comme corticoïde et antihistaminique. Pour stabiliser la maladie, la désensibilisation prend trois à cinq ans et fonctionne bien."

L'ambroisie aime particulièrement les champs de tournesol et maïs. - Amélie Bodin

Des dégâts dans les cultures

En plus de provoquer des allergies sévères, l'ambroisie envahit les parcelles agricoles. "Si elle se développe vraiment, on peut avoir une perte de rendement partielle voire totale. On en voit de plus en plus mais pour l'instant, on n'a pas de parcelle entière envahie", précise Philippe Ducourtial, de la chambre d'agriculture de la Creuse.

Un seul pied d'ambroisie peut produire jusqu'à 3.000 graines. Sa lutte est donc un travail de vigilance sur plusieurs années. "On conseille de mettre en place une stratégie de lutte mécanique avec arrachage ou binage. Ensuite il faut combiner différents leviers comme la rotation des cultures en plantant des cultures plutôt d'automne, voire remettre la parcelle en prairie", détaille Philippe Ducourtial.

Apprendre à reconnaître l'ambroisie

La lutte contre sa prolifération est l'affaire de tous. L'ARS, la préfecture, la chambre d'agriculture, les médecins et les associations travaillent main dans la main depuis plusieurs années. L'enjeu est que tout le monde apprenne à reconnaître l'ambroisie. Cette plante peut mesurer de 10 centimètres à 1m10. Si vous en voyez, il faut ensuite le signaler au CPIE des pays creusois, l'association chargée du dossier en Creuse, ou aller sur le site de l’Observatoire Régional des Plantes Exotiques Envahissantes (PEE) du Limousin.

Amélie Bodin est la "madame ambroisie" du CPIE. Cette responsable pédagogique et chargée de projet dresse chaque année l'inventaire des zones colonisées par cette plante sauvage. Elle insiste : "plus on est nombreux à la connaître, plus on pourra contenir son expansion". L'ambroisie est très coriace : "Si on a un pied, on peut l'arracher mais il faut mettre des gants car la tige peut provoquer de l'urticaire. Il ne faut pas intervenir quand elle est en fleurs car c'est là qu'on respire le plus de pollen. La graine peut vivre dix à quarante ans dans le sol donc il faut effectuer un suivi les années suivantes."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'ambroisie en avance cette année

Si vous êtes allergique à l'ambroisie, vous commencerez sans doute à tousser plus tôt cette année. A cause des fortes chaleurs et de la pluie, elle trouve les conditions idéales pour se développer à toute vitesse. La pollinisation pourrait commencer dès la mi-juillet.