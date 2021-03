Suspension de la pêche pour protéger les dauphins ? Le Conseil d'Etat tranchera vendredi

On observe de plus en plus de dauphins. Migration ou augmentation du nombre d'individus?

Les marins pêcheurs devront-ils se plier à des fermetures temporaires de pêche pour protéger le dauphin commun ? L'association Sea Shepherd a déposé un référé liberté au Conseil d'État. L'audience s'est déroulée ce mardi 23 mars 2021. L'association demande que le droit à un environnement écologique sain soit reconnu comme un droit fondamental et que les préconisations du CIEM, le Conseil international pour l'exploration de la mer, soient appliquées. L'un des scenarii prévoyait la fermeture de la pêche en janvier, février, mars et juillet ; l'installation de caméras et d'observateurs sur les bateaux de pêche.

" On n'a pas fait de lâcher de dauphin comme des lâchers de faisans" s'indigne un patron de pêche

L'hypothèse d'une suspension de la pêche fait bondir Franck, patron de pêche basé à Arcachon, dont les fileyeurs pêchent en Bretagne Sud. Il a accepté l'installation de caméras supervisée par le ministère de la Mer. "On n'est pas contre les dauphins et ça ne nous fait pas plaisir quand il y a des captures accidentelles. On n'a pas fait de lâcher de dauphin comme des lâchers de faisans. Ils sont de plus en plus nombreux, parce qu'on a reconstitué la ressource en bars et autres espèces de poissons qu'affectionnent les dauphins."

Une migration d'une espèce qu'il faut protéger dit Sea Shepherd

"Il n'y a pas plus de dauphins. Les experts notent une migration. On ignore encore si elle est liée au changement climatique où à autre chose", précise maître Marion Crécent, avocate de Sea Shepherd, qui a plaidé à l'audience au Conseil d'État ce mardi 23 mars.

Le Conseil d'État rendra sa décision vendredi 26 mars 2021.