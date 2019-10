Une usine classée Seveso depuis plus de 50 ans dans le quotidien des habitants d'Aigues-Vives

Aigues-Vives

Impossible quand on emprunte l'autoroute A9 entrer Nîmes et Montpellier de manquer l'usine Syngenta implantée depuis 1962 à Aigues-Vives, 3000 habitants. Une usine classée Seveso seuil haut. Elle produit chaque année 25 000 tonnes de produits phytosanitaires pour l'agriculture. 130 personnes y travaillent, toutes issues d'Aigues-Vives ou des communes avoisinantes. Comme le souligne le maire Jacky Rey, "elle fait aujourd'hui partie du paysage. On a été élevé là-dedans, c'est pareil pour moi que le risque inondation ou le risque feu."

Pas d’inquiétude particulière après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen

Malgré l'incendie survenue à l'usine Lubrizol de Rouen, le maire reste serein. " On a un plan communal de sauvegarde, un plan deprévision des risques technologiques et tous les 3 ans, il y a des exercices avec des simulations d'un incident que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'usine et on essaye d'être au maximum efficace par rapport à ça." Même discours du côté de Syngenta. "Le risque zéro n'existe pas indique Sylvain Magnaudeix, le responsable technique du site d'Aigues-Vives. Tout ce qu'on fait vise à limiter ce risque au maximum. Aujourd'hui, il n'y a pas de scénario qui présente des risques évidents comme celui qui a eu lieu à Rouen." Il rappelle aussi que l'usine est inspectée une à deux fois par an par les représentants de la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) ou de l'Agence de l'Eau et que des exercices sont organisés régulièrement avec les pompiers.

Les habitants fatalistes

Les habitants croisés dans les rues d'Aigues-Vives reconnaissent que l'usine peut représenter un danger mais ils vivent avec. "Je sais que ça fait travailler beaucoup de monde dans mon village mais depuis Rouen, je me pose des questions. Je me dis et si demain Syngenta brûle, qu'est ce que je fais ? Mais bon, je ne vais pas déménager pour autant parce que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie." D'autres habitants estiment ne pas être suffisamment informés des risques par la mairie. Une plaquette d'information y est pourtant disponible. Elle est distribuée à chaque nouvel habitant.

