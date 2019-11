A Saint-Nazaire, le voilier scientifique Tara achève sa mission "microplastiques" dans les fleuves

Saint-Nazaire, France

Sur le pont de la goëlette de la fondation Tara Océan , les scientifiques ont installé une table et posé leurs bidons remplis des échantillons d'eau qu'ils ont prélevés le matin au niveau de Indre à l'aide d'un filet accroché à l'arrière de leur semi-rigide. Gaëtan Burgot est chercheur à l'université de Brest. Pince à épiler et pissette en main, il s'attelle à une tâche minutieuse : "On va séparer les débris végétaux des microplastiques qui mesurent de 1 à 5 millimètres. Ce sont les microplastiques qui nous intéressent et ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il n'y en a pas." .

A bord du voilier, les scientifiques conditionnent les échantillons d'eau à analyser © Radio France - Anne Patinec

Neuf fleuves étudiés en Europe

Partis de Lorient en mai, les scientifiques ont parcouru neuf fleuves en Europe dont la Tamise et le Rhin. La Loire est leur dernier cours d'eau. Sur chaque fleuve, selon un protocole établi, les prélèvements d'eau sont effectués en cinq endroits : au large, dans l'estuaire, un point intermédiaire et un point en amont et en aval de la plus grande ville juste avant l'estuaire, en l'occurrence Nantes pour la Loire.

On veut savoir quel est l'impact de la ville sur la pollution plastique. Comment ça se disperse dans le fleuve, comment ça arrive en mer et comment ça se disperse en mer" Valérie Barbe, chercheuse au Génoscope à Evry

Ces échantillons, 3 000 au total, vont être ensuite examinés dans des laboratoires par des chercheurs de différentes disciplines. Une quarantaine de scientifiques et seize laboratoires participent à l'étude. Cela permettra notamment de savoir quel est le fleuve le plus pollué par les microplastiques, de connaître l'origine de ces polluants invisibles que l'on retrouve ensuite en mer et de mesurer les impacts sur la biodiversité.

Les résultats de l'étude devraient être publiés d'ici deux ans. Mais d'ores et déjà, les scientifiques veulent prévenir et insistent sur le fait que " pour lutter contre le plastique en mer, les solutions sont à terre". Tara est attendu ce samedi 23 novembre à Lorient son port d'attache, avec au programme diverses animations pour marquer la fin de la mission microplastiques.