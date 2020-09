Tarification incitative : les Creusois jettent aujourd'hui 150 kg de déchets par an contre 215 il y a 5 ans

C'est la dernière étape de la généralisation de la tarification incitative sur le territoire d'Evolis 23. Les habitants de Guéret vont à leur tour basculer dans ce système mis en place par le syndicat mixte chargé de la collecte des déchets sur le nord ouest de la Creuse. La deuxième phase des enquêtes de dotation de porte à porte a démarré pour attribuer les nouveaux bacs. Elle va se poursuivre jusqu'au mois de novembre, pour un démarrage le 4 janvier 2021.

Un déploiement en trois temps

Evolis 23 collecte les déchets de 89 communes creusoises. La première phase a démarré en 2017 avec la distribution des nouveaux bacs à 33 communes. S'en est suivie une année blanche, une année expérimentale, avant que la tarification incitative n'entre en vigueur. La deuxième phase a concerné 55 autres communes. Et Guéret conclue donc la marche avec une début d'expérimentation des janvier 2021. La mise en place dans la ville préfecture a été retardée par la crise sanitaire. Elle était prévue initialement en juillet 2020.

Déjà des résultats

Le principe de la tarification incitative est simple. Mieux on trie, moins on remplit sa poubelle de déchets résiduels et moins on paye. A Evolis 23, on se réjouit des premiers résultats. Il y a encore cinq ans, un habitant sur la zone de collecte du syndicat jetait 215 kg d'ordures par an et aujourd'hui on en est 0 150kg par an. "C'est une belle réduction explique Laurence Dalage, responsable déchets d'Evolis 23, _elle est même plus importante en fait que celle à laquelle on s'attendai_t".

Le déploiement sur Guéret

Evolis 23 a débute la deuxième phase de ses enquêtes de dotation de bac à Guéret. Ses agents passent tous les jours du lundi au samedi, de 9h à 19h, dans les quartiers qui n’ont pas été visités en 2019. Si vous n'êtes pas présent, un avis de passage sera déposé dans votre boîte aux lettres, vous invitant à vous rendre à la permanence d’Evolis 23. Elle se tient tous du mardi au samedi, de 14h à 17h, du 22 septembre au 28 novembre 2020, à la déchèterie de Guéret. Vous pouvez également répondre à cette enquête de dotation sur le site internet d’Evolis 23.

Une réunion d'information

Evolis 23 va organiser une réunion sur le parking de la gare routière, le 26 septembre, de 9h00 à 16h00, afin de répondre à l’ensemble des questions des usagers Guérétois. En attendant, vous pouvez contacter la ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06.