Tarn : la cueillette des champignons bat son plein

Lacaune, France

La saison des champignons a bel et bien commencé. C'est le moment d'aller les cueillir. Ils poussent en nombre dans les forêts et les sous-bois. L'année est plutôt bonne.

Dans le Tarn, sur les Monts de Lacaune, c'est même la course pour les ramasser. "La récolte est belle, se réjouit Anthony qui revient de deux heures de marche. Il y a des jolis cèpes, quelques girolles, des pieds-de-mouton, etc. Depuis 15 jours, c'est une belle année".

Une forte affluence

Sauf que depuis deux semaines, c'est aussi la ruée sur les champignons. Il faut arriver à trouver ceux qui restent. Et tout le monde n'a pas le même coup d’œil qu'Anthony. "On a connu pire mais on aurait espéré mieux, remarque André. L'affluence est telle qu'il n'y a plus rien. Puis, on n'est pas arrivé tôt et ça a été fatal. Il devait y avoir au moins 40 voitures sur le parking !"

Prendre le temps

Les habitués comparent certains coins de la forêt à un supermarché du champignon face à l'affluence. Et pour Jean-Noel, un aguerri, dans ce cas là, il n'y a pas de secret, il faut être "patient et on va moins vite que d'habitude. Il faut arriver à ramasser ceux que les autres n'ont pas vu."

D'ailleurs, il a prévu le pique-nique pour rester plus longtemps. Il a même pensé au réchaud pour goûter entre midi et deux sa récolte. Et si les champignons commencent à se faire rare, tous comptent revenir en milieu de semaine prochaine. Le temps annoncé laisse espérer de nouvelles pousses.