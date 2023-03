Tarnac : les défenseurs du Bois du Chat stoppent in extremis une tentative de coupe

Les opposants aux coupes rases se sont une nouvelle fois mobilisés ce mercredi au Bois du Chat à Tarnac. Depuis deux mois des habitants du plateau de Millevaches se battent contre le projet d'une coupe de plus de 6 hectares de cette forêt privée à l'entrée de Tarnac.

"Arrêtez, arrêtez"

Et cette fois ce n'était pas pour rien qu'ils étaient venus, suite à l'information que les bûcherons allaient attaquer le travail ce jour-là. Même si, l'heure tournant, rien de se passait. Ils ont pensé alors à une fausse alerte malgré la présence visible de nombreux gendarmes dans le secteur. Mais un groupe parti en reconnaissance a entendu le bruit des tronçonneuses. Immédiatement tous se rendent à la hâte sur place en criant "arrêtez, arrêtez". Les quelques gendarmes présents tentent, sans utiliser la force réellement, de bloquer les opposants qui parviennent donc facilement à les déborder. Aussitôt la coupe est stoppée. Trois arbres seulement ont été abattus.

Un taillis ou un bois ?

"Ils tentent de passer en force, commente l'un des représentants du comité de défense du Bois du Chat. Ils essaient de couper un, deux ou trois arbres de plus parce qu'ils savent bien que le temps joue en leur défaveur". Car il y a des recours déposés contre ce projet de coupe qui n'aurait pas respecté tout à fait la législation selon les opposants. Notamment en ne déclarant pas un ruisseau sur la parcelle ou en créant un chemin de débardage avant son autorisation. Selon Antoine du comité le bois aurait en outre été déclaré comme un simple taillis ce qui ne nécessite pas les mêmes autorisations. "Une forêt ça veut dire un habitat, une certaine biodiversité. Ce n'est pas du tout pareil que de couper des jeunes arbres qui seraient venus tout seul". Et cette forêt date de plusieurs années assurent les habitants du secteur. Qui promettent qu'ils ne lâcheront rien. "Je me mobiliserai à 300 % lance Richard de Tarnac. Prochain rendez vous lundi pour s'opposer aux exploitants forestiers qui à l'appel de leur syndicat ont prévu de venir manifester eux pour ces coupes d'arbres.