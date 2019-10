Téléphones portables : attention aux ondes pour les modèles d'avant 2016

On ne se sépare jamais de notre téléphone portable. On le trimbale partout et surtout on vit collé à lui. M. Portable passe son temps dans nos poches de pantalon ou de veste. Mais attention aux ondes nous dit l'Anses, l'agence de sécurité sanitaire dans un rapport paru lundi.