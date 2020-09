Téléphonie, internet : 99 % du territoire couvert en Savoie et en Haute-Savoie

Environ 8 sites mobiles sur 10 sont raccordés en Savoie, et plus de 9 sur 10 en Haute-Savoie.

Alors que les enchères pour les fréquences 5G ont débuté - quatre opérateurs en lice (Orange, Bouygues, Free et SFR) pour se partager onze blocs - la Savoie et la Haute-Savoie tirent visiblement leur épingle du jeu. Les deux départements, qui ne sont pas concernés par ce premier maillage, sont déjà très bien pourvus en 4G.

Seulement 3 % de zones blanches en Haute-Savoie

8 sites mobiles sur 10 sont raccordés en Savoie, et en Haute-Savoie, on compte seulement 3 % de zones blanches. Pour autant le déploiement de la 4G se poursuit, 24 pylônes seront construits d'ici mi 2022 en Savoie, l'un est d'ailleurs déjà mis en place à Saint-Colomban-des-Villards, et pour la Haute-Savoie, 4 des 27 chantiers sont déjà terminés.

Pourtant, plus de 130 sites rencontrent toujours des soucis de couverture, explique le directeur général de l'aménagement numérique au conseil départemental de Savoie, Pierre Moore. "L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas la 5G, c'est de traiter ces zones blanches et ces zones grises, qui n'ont soit aucune couverture et de leur donner déjà de la 4G", explique-t-il. Il ajoute que les relais sont généralement mis en service dans un délai de deux ans.

On ne peut pas s'engager à dire que toutes les zones blanches de Savoie seront traitées en 2026 - Pierre Moore, directeur général de l'aménagement numérique au conseil départemental de Savoie

La 5G dans quelques années ?

Pourtant, la 5G pourrait bien arriver en Savoie et en Haute-Savoie dans les années qui viennent, Michel Combot, le directeur général de la Fédération Française des Télécoms en est persuadé. "D'une part parce que les deux départements ont un fort potentiel de développement économique et surtout touristique et donc si les sites sont là c'est qu'il y a déjà beaucoup de trafic, beaucoup de consommation qui doivent permettre à la Savoie et la Haute-Savoie de voir arriver la 5G dans les meilleurs délais", explique-t-il.