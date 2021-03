Téléphonie mobile : le Conseil de Paris valide l'arrivée de la 5G

C'est acté : la 5G arrive à Paris. Une charte encadrera son déploiement dans la capitale et un Observatoire va également être créé, mais il n'y aura pas de moratoire sur la question au préalable comme le réclamaient les Verts. Le Conseil de Paris a adopté mercredi 10 mars la nouvelle charte de téléphonie mobile. La délibération a été adoptée grâce aux voix des élus socialistes, communistes et du groupe d'opposition Changer Paris (LR) qui a retiré ses 4 amendements, estimant avoir été entendu par l'exécutif sur la plupart de ses revendications. La 5G (pour cinquième génération de réseau mobile) s'appuie sur de nouvelles fréquences, elle doit doit permettre de répondre à l’explosion du trafic mobile et offrir plus de débit.

Les élus Verts votent contre la nouvelle charte de téléphonie mobile

Les Verts, qui réclamaient un moratoire, ont voté contre le projet de leurs alliés de la majorité. "Vous négociez dans notre dos une charte avec les opérateurs que nous avons découverte dans la presse", a reproché l'élu EELV Emile Meunier. Une charte selon lui "régressive par rapport à la charte actuelle". La nouvelle charte de la téléphonie mobile fait suite à la conférence citoyenne organisée par la ville fin décembre.

La Mairie a négocié cet accord avec les opérateurs. "Il permet à la fois de maintenir ce qui était au cœur de la charte depuis 2003, à savoir transparence et information sur les antennes et leur position, et précaution sur les niveaux d'émissions avec un seuil inchangé à 5V/m, mais aussi d'ajouter des engagements sur le recyclage, l'insertion numérique et par exemple sur le surendettement" avance au contraire l'adjoint au budget Paul Simondon qui portait cet accord. "Ce travail se fait dans un cadre national qui ne donne que très peu de place aux collectivités locales", a rappelé Paul Simondon lors du Conseil municipal.