TÉMOIGNAGE - Elle a déménagé pour fuir la pollution de la vallée de l'Arve

C'est un fléau connu de tous les habitants de la Haute-Savoie : la pollution de l'air. Chaque année dans le département, 10 % de la mortalité est liée à cette pollution d'après une étude Santé Publique France. La vallée de l'Arve est particulièrement touchée avec 93 décès par an. Une pollution de l'air qui gâche la vie des habitants, au point de pousser certains à déménager, comme Anne-Laure.

"Je me suis fracturé des côtes tellement je toussais - Anne-Laure, victime de la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve

En 2010, cette professeure des écoles achète une maison à Passy avec son copain. "Et puis ça été la descente aux enfers au niveau de ma santé, raconte Anne-Laure. Je me suis fracturé des côtes tellement je toussais, j'ai fait des sinusites aiguës à répétition." Elle doit même se faire opérer deux fois pour dégager ses sinus. "Je fabriquais du mucus en quantité astronomique. L'air que je respirais enflammait mes muqueuses et en dommages collatéraux créait des sinusites."

La seule solution pour mettre fin à son calvaire : déménager, quitter la vallée de l'Arve. Le couple habite toujours en Haute-Savoie, mais à Saint-Jeoire dans la vallée du Giffre. "On est partis depuis un an et demi, je n'ai plus jamais refait de sinusite", assure Anne-Laure.

Plainte contre l'État

Son combat contre la pollution de la vallée de l'Arve, Anne-Laure l'a notamment mené en justice en portant plainte contre l'État. Elle en veut aux personnalités politiques : "J'ai le sentiment que rien ne se passe, dit-elle, désabusée. Dans la vallée, certains politiques ne sont pas là pour les bonnes raisons. Je pense qu'il y a trop d'argent, l'argent appelle l'argent et on est trop éloignés des choses essentielles. Respirer en fait partie." Une élection comme la présidentielle, Anne-Laure "en attend rien". D'après elle, c'est aux citoyens de prendre les choses en main. Elle même fait partie de l'association Coll'air Pur.