TEMOIGNAGE - Il y a 40 ans, une inondation centennale touchait le Pays Basque

"En un quart d'heure, il y avait un mètre d'eau devant la mairie". L'événement a 40 ans, mais les souvenirs sont encore très vifs. Cinq personnes ont perdu la vie au Pays Basque Nord, des vacanciers en camping surpris par la pluie, un motard ainsi que deux passagers d'un car. Le bilan est bien plus lourd au Pays Basque Sud où 36 personnes sont mortes. La ville de Bilbao a due être ravitaillée par un pont maritime.

Germain Esponda était maire de Saint-Pée-sur-Nivelle lorsque cette crue centennale a frappé la commune le vendredi 26 août 1983. L'ancien édile qui a quitté la mairie depuis 1995 se souvient avec grande précision de cette journée qui bouleversa le Pays Basque. "J'étais en congés annuels, on s'apprêtait à partir en vacances. A 9 heures du matin, l'un de mes adjoints m'appelle pour me dire que les ruisseaux commençaient à déborder... à 9 heures et quart, il y avait un mètre d'eau devant la mairie", raconte l'octogénaire.

Dans les années 80, l'essentiel du centre-bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle se trouve dans la partie basse de la commune où convergent quatre ruisseaux. "Les routes sont devenues des exutoires de l'inondation et l'eau est arrivée très rapidement sur la rue principale", poursuit Germain Esponda qui s'est précipité à la mairie ce matin-là. La situation dégénère vite : "Un restaurateur dans le quartier Cherchebruit est allé libérer ses cochons qui étaient de l'autre côté de la route. Il n'a pas pu revenir chez lui. Il a attendu six heures sur un arbre que l'eau redescende." Dans l'après-midi, des hélicoptères qui ont secouru les habitants qui s'étaient réfugiés sur leur toit.

Un hélicoptère en opération au-dessus de Saint-Pée-sur-Nivelle, le vendredi 26 août 1983, pour secourir les habitants réfugiés sur leur toit. - Germain Esconda

Une très forte solidarité

L'épouse de l'ancien maire se souvient également très bien de cette journée et de celles qui ont suivi. Régine Esconda raconte comment elle a voulu se rendre à la boulangerie ce matin-là sans se rendre compte de la vitesse à laquelle l'eau montait. Elle s'est retrouvée bloquée de l'autre côté de la route pendant plusieurs heures. "Je suis allée chez mes amis de la Poste, qui étaient hors d'eau, et là, eux ont travaillé vraiment formidablement, et dans l'anonymat total" explique Régine Esconda avant de détailler l'organisation du Receveur de la Poste de l'époque, de son épouse et de leur employée : "On aurait dit qu'ils avaient... pas un dépôt de pas de munitions, mais un dépôt de vivres ! Ils ont commencé à distribuer des sandwichs, du pâté, du saucisson. Tout ce qu'ils avaient dans la maison, ils l'ont mis au service des gens" assure-t-elle, encore admirative.

La très forte solidarité entre les habitants à l'époque l'a marquée. Régine Esconda décrit comment elle a lavé le linge pour plusieurs familles dès qu'elle-même a récupéré de l'eau potable, comment d'autres ont logé leurs voisins qui avaient perdu leurs maisons. "Aujourd'hui, la solidarité institutionnelle s'est renforcée, et c'est très bien, mais elle a remplacé la solidarité de la population alors que celle-ci devrait aussi persister" remarque son époux.

Ce qui a changé depuis cette inondation

Les dégâts les plus importants concernent les voiries, certaines étant complètement détruites. Un pont en pierre a été emporté à Saint-Pée. "Les maisons étaient en pierre et en bois, elles ont résisté. Idem pour les voitures, on a pu les redémarrer. Alors qu'après l'inondation de 2007, les nouvelles constructions ont connu plus de dégâts et les voitures comprenant bien plus d'électronique, il a fallu en envoyer des centaines à la casse" compare l'ancien maire. Il se souvient de la venue, le dimanche, du premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, et de deux de ses ministres. La question de la prise en charge des travaux se pose, le Premier ministre se veut rassurant : la crue intervient un an après le vote d'une loi obligeant les assurances à couvrir les sinistres naturels. Il promet également plusieurs enveloppes de l'Etat.

Le lac artificiel a débordé, le 26 août 1983, inondant toute la zone située autour. - Germain Esconda

Une autre question se pose dans la foulée : comment ne plus vivre cela ? "Cela faisait déjà quatre à cinq ans que l'on vivait des inondations répétées, même si beaucoup plus faibles. Le tout jeune ministère de l'Environnement était donc déjà en train de mener des études lorsqu'a eu lieu la crue de 1983, on a pu s'appuyer dessus." Les études ont préconisé la construction d'un barrage hydraulique pour contenir les crues de la Nivelle. Il a fallu 25 ans aux élus locaux pour obtenir les financements nécessaires pour le barrage. "C'est très long quand on attend, mais c'est un délai qui n'est pas surprenant lorsqu'on parle de subventions aussi importantes à aller chercher" explique l'ancien édile. Ce n'est qu'en 2008, après l'autre forte inondation de 2007, que le barrage de Lurberria a vu le jour.