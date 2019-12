Les 26, 27, 28 décembre 1999, la France est balayée par Lothar et Martin. Il y avait eu 92 morts et des dégâts considérables. Une tempête qui est passée par la Touraine, avec ses conséquences sur les forêts.

Tempête 1999 : 20 ans plus tard, en Touraine, les forêts se remettent de "la tempête du siècle"

Météo France a relevé des rafales de plus de 130 km/h dans le nord du département, 100 km/h à Tours relevé. La tempête continue le lendemain, le 27 décembre, dans le sud de l’Indre-et-Loire. Les plus touchés par la tempête, ce sont les propriétaires de forêt, vers Château-Renault, Auzouer-en-Touraine, mais aussi Beaumont-la-Ronce. Au total, en Indre-et-Loire, le montant des dégâts sera estimé à plus de 45 millions d'euros. Les assureurs recevront 28 000 demandes d'indemnisation.

A Beaumont-la-Ronce, 30 hectares de forêt ont été dévastés par la tempête de 1999. © Radio France - Victor Vasseur

Depuis son 4x4, Pierre de Beaumont pointe du doigt les parcelles dévasté"s par la tempête de 1999 : "Vous distinguez ici une parcelle qui a été touchée par la tempête, avec des arbres à maturité, d’une densité assez faible, qui n’ont pas été abattus par la tempête, et que l’on a conservée pour une coupe ultérieure."

38 000 pieds de jeunes arbres ont été arrachés

Pierre de Beaumont a perdu une trentaine d'hectares de forêt : "Des troncs étaient couchés, cassés à mi-hauteur, dispersés et en travers. Je n’avais vu ma forêt comme ça."

"C'est le travail de deux voire trois générations qui est parterre" s'indigne ce propriétaire forestier. "Une forêt se gère sur 60 ans pour les résineux, et sur 150, même 500 ans pour les futaies de chênes." Dans son grand bureau, Pierre de Beaumont a encore des documents et des photos, des cartes dans ses tiroirs : "Voilà un plan de la forêt. Toutes les tâches surlignées montrent où il y a des parcelles touchées."

Difficile d'estimer les pertes financières exactes sur le long terme pour Pierre de Beaumont. D'autres propriétaires forestiers de Touraine se rappellent surtout d'une tempête, bien plus dévastatrice, en juillet 2003.