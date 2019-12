Tempête de 1999 en Gironde : "l'apocalypse" à St Louis de Montferrand totalement inondé

Saint-Louis-de-Montferrand, France

Vingt ans après la tempête de 1999, le souvenir est ancré dans la mémoire des Montferrandais et de Pierre Soubabère. Il n'était pas encore maire de St Louis de Montferrand en 1999 mais déjà dans l'équipe municipale. Il se rappelle de l'atmosphère qui régnait dans la commune quelques heures après le passage de la tempête Martin.

"L'apocalypse". Aux rafales de vent qui avait fait volé le toit de l'église, s'étaient ajoutées les inondations. "Les gens essayaient de partir, de quitter le village, pour aller à Ambarès où les terrains étaient plus hauts. Il faut se rappeler que dans les maisons en bordure de Garonne, l'eau est montée à 1 mètre 70 ! C'est le lendemain, quand l'eau s'est retirée, que l'on a constaté l'ampleur des dégâts. La solidarité s'est mise en place. Les secours ont afflué, y compris de Bordeaux. Et cette solidarité a marché dans l'autre sens quand deux ou trois ans après, il y a eu des inondations dans le Var. Des Montferrandais sont allés là-bas pour aider les sinistrés !"

A St Louis de Montferrand, l'eau était montée jusqu'à 1 mètre 70 dans les maisons © Maxppp - Laurent Theillet

La maire actuelle de St-Louis-de-Montferrand, Josiane Zambon, ajoute que le village a été "inondé à 75%, l'un des plus sinistrés de Gironde". Depuis des leçons en ont été tirées. "A l'époque, au-delà du nettoyage et de toutes les réparations qui ont été faites, les maires de la presqu'île (Ambarès Ambès Bassens Lormont St Vincent-de-Paul et St Louis-de-Montferrand) avec le département, ont décidé de monter un syndicat de protection contre les inondations. Et aujourd'hui encore, les systèmes d'alerte à la population ont encore été amélioré. Et un plan a été élaboré pour améliorer les protections contre les inondations. 20 millions de travaux vont être investis dans les deux ans, pour conforter notamment les digues de centre-bourg."

Clara Etcharri