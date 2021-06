Tempête Alex : 572 millions d'euros promis pour les vallées sinistrées

Emmanuel Macron lors d'une visioconférence depuis l'Elysée annonce aux élus des Alpes-Maritimes des aides supplémentaires pour la reconstruction des vallées sinistrées par la tempête Alex début octobre 2020.

Le chef de l'Etat a écouté Christian Estrosi, Eric Ciotti et Charles-Ange Ginesy puis les maires de Tende, Breil-sur-Roya et de Saint-Martin-Vésubie. Chacun a exprimé ses inquiétudes : "des travaux de viaducs et de tunnel qui ne sont toujours pas prévus ( ...) des habitants qui ne savent toujours pas si ils peuvent réintégrer leur maison ( ...) des accès vers l'Italie impossibles (...) des lenteurs administratives (...) des dossiers d'assurances en panne (...) des horaires de train inadaptés entre Tende et Nice..."

De 522 à 572 millions d'euros d'aides

Le président de la République a terminé la réunion en précisant que l'Etat apportera "_143 millions par le fonds de solidarité_. Il faut ajouter 59 millions de solidarité de l'Union Européenne, 150 millions en contrat Etat-collectivités, 100 millions du fonds de compensation de la TVA et 120 millions du fonds Barnier soit au total jusqu'à 572 millions d'aides cumulées."

Charles-Ange Ginesy le président (LR) du Conseil départemental et le député (LR) Eric Ciotti, avaient il y a quelques semaines demandé le déblocage des "centaines de millions d'euros" promis par le chef de l'Etat lors de sa venue après la tempête. Selon eux au mois d'avril dernier : "26 millions d'euros avaient été versés".

Un "comité de suivi" se réunira régulièrement pour faire le point sur les nouveaux besoins.

Le passage de cette tempête Alex avait provoqué la mort de 9 personnes et fait 12 disparus. 14 communes avaient été dévastées. Des centaines de maisons ont été emportées. Des dizaines de kilomètres de routes et des ponts sont restés impraticables pendant plusieurs mois.