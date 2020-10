30.000 foyers étaient encore privés d'électricité en Bretagne ce vendredi 2 octobre à 17h. Les pompiers ont été fortement sollicités pour des arbres et des câbles arrachés, notamment en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan.

Tempête Alex en Bretagne : des centaines d'interventions en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan

Les pompiers n'ont pas chômé ce vendredi 2 octobre en Bretagne. Ils ont été sollicités des centaines de fois pour des arbres et des câbles électriques au sol. En Ille-et-Vilaine, 230 pompiers étaient sur le terrain pour quelques 330 interventions dans 120 communes. Dans la très grande majorité des cas, il a fallu dégager des axes bloqués par des arbres couchés sur la chaussée, une cinquantaine de câbles électriques sont également tombés à terre et puis il y a eu également une quinzaine de toitures et de tôles envolées. Le toit d'une maison en rénovation adossée à une boulangerie s'est envolée à Chantepie près de Rennes mais aussi le toit en tôle dans une exploitation agricole du val Couesnon. A Bréal sous-montfort, là le tout nouveau collège est resté fermé. Les 400 collégiens ont été renvoyés chez eux en raison des coupures d'électricité dans le bâtiment.

Des dégâts finalement limités dans le Morbihan

Dans le Morbihan, les pompiers sont sortis à plus de 400 reprises depuis le milieu de la nuit pour des câbles électriques à terre ou des chutes d’arbres. A Vannes, image impressionnante avec une partie du toit du collège Notre dame le Ménimur qui s'est envolé. L'établissement ne rouvrira que mardi. Il y a également des dégâts importants au parc animalier de Branféré au Guerno dans le sud du département. Aucun animal n'a été blessé, mais il y a de nombreux arbres abimés. Le parc ne rouvrira ses portes que mercredi prochain au mieux.

Des caves inondées dans les Côtes d'Armor

Dans les Côtes d'Armor, il y a finalement eu peu d'interventions en raison du vent, mais dès le début de l'après midi, les pompiers sont très sollicités pour des caves et des terrains inondés d'abord dans le Trégor, puis dans les secteurs de Saint-Brieuc, ou encore Binic.