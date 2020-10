Tempête Alex : tous les établissements scolaires fermés vendredi dans les Alpes-Maritimes

La tempête Alex arrive sur la Côte d'Azur. Météofrance place les Alpes-Maritimes en vigilance orange aux orages, pluies et inondation à partir de 8h vendredi matin. Conséquence, tous les établissements scolaires resteront fermés vendredi dans le département et les sorties scolaires sont annulées.

Le mot d'ordre pour les Azuréens ce vendredi : restez-vous ! Alors que la Bretagne s'apprête ce jeudi soir à être balayée par la tempête Alex avec des rafales attendues jusqu'à 170 km/h, à l'autre bout de la France, la Côte d'Azur se prépare elle aussi. Météofrance place le département en vigilance orange aux orages de 8h à 16h vendredi et vigilance orange aux pluies-inondations de 10h à 16h. "Un passage en vigilance rouge n'est pas à exclure en cours de journée" prévient d'ailleurs météofrance, qui prévoit "de violentes rafales avec des phénomènes tourbillonnaires, de fortes averses et parfois de la grêle". Les cumuls de pluie pourraient atteindre jusqu'à samedi 250 mm dans certaines zones du département.

L'alerte météofrance sur les Alpes-Maritimes - capture d'écran

Des cumuls de pluie jusqu'à 250 mm par endroit

Conséquence, la préfecture des Alpes-Maritimes a pris la décision de laisser fermer tous les établissements scolaires ce vendredi. "L’ensemble des établissements scolaires, publics et privés du département des Alpes-Maritimes : écoles maternelles, primaires, collèges et lycées, crèches et universités. Les sorties scolaires sont donc annulées. Les transports scolaires sont également annulés pour toute la journée de demain," précise les services de la préfecture dans un communiqué.

Le préfet appelle à la plus grande vigilance et rappelle les conseils à suivre pour éviter les risques

Restez chez vous, en étage

Éloignez-vous des cours d’eau et rejoignez un point haut

Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture sur une voie immergée

Ne descendez pas dans les sous-sols

N’évacuer que sur ordre des autorités et emportez votre kit d’urgence

N’utilisez pas votre véhicule

Ne circulez sous aucun prétexte en bord de mer Rappel des conseils de comportement pour la population / orages :

A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets sensibles au vent.

Ne vous abritez pas sous les arbres.

Évitez les promenades en forêts et les sorties en montagne.

Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.