Tempête Alex : Travaux et état de catastrophe naturelle réclamés par la ville de Paimpol

"Nous avons demandé un classement en état de catastrophe naturelle dès lundi", annonce Fanny Chappé, la maire de Paimpol, alors que ce mercredi le Conseil des ministres doit trancher pour les sinistrés bretons et du sud-est.

Est-ce un oubli, une erreur de géographie ? En tout cas ce mercredi matin, le message du président de la République oublie les Costarmoricains.

Et pourtant, le nord ouest des Côtes d'Armor a vu s'abattre plus de 150 mm d'eau par endroits le week-end dernier. "On a eu 176 mm d'eau pendant trois jours", précise la Maire. "La situation va beaucoup mieux. L'eau a baissé mais tous les habitants n'ont pas pu rentrer. Une dizaine d'habitants ont été évacués et ne peuvent pas rentrer."

Du jamais vu

Et la solidarité s'organise : _"_La commune a mis à disposition des logements via le CCAS, on a trouvé des gîtes mais on a eu aussi de la solidarité qui s'est mis en place pour avoir de l'entraide entre les habitants."

La situation est inédite à Paimpol : _"_On n'avait jamais vu cela mais on s'estime relativement heureux car le coefficient de marée n'était pas très gros." Et une appréhension, le bis repetita d'ici 15 jours, et les prochaines grandes marées.

Travaux urgents

Car deux installations d'écoulement des eaux posent problème, elles sont hors-service. "On a un ouvrage qui a la fonction de siphon et qui ne marche pas. Des travaux vont intervenir dans les jours qui viennent. C'est important car il y a des grandes marées dans 15 jours. Un autre ouvrage qui régule l'eau sur une rivière ne fonctionne plus non plus donc il faut intervenir là-aussi."

_"_Nous avons demandé un soutien à la préfecture pour le premier ouvrage et pour le deuxième ouvrage nous sommes en discussions avec l'agglomération Guingamp-Paimpol. Mais il y a un caractère d'urgence."