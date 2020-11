Tempête Alex : un mois après, France Bleu Azur aux côtés des sinistrés ce mardi

Il y a un mois, la tempeste Alex frappait les Alpes-Maritimes et particulierement trois vallées : la Tinée, la Vésubie et la Roya.

France Bleu Azur vous propose ce mardi une matinale et une matinée spéciales en direct de Breil-sur-Roya, dans la vallée escarpée et enclavée de la Roya, à la frontière avec l'Italie. Notre studio est installé place du marché en coeur de ville. Nous sommes avec de nombreux invités, on vous propose des reportages en direct. Emission spéciale pour faire le point et continuer à aborder la question de la reconstruction.

A Breil-sur-Roya vous pouvez nous écouter sur la fréquence 92.8.