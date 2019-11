Tempête Amélie : 4 000 foyers privés d’électricité en Auvergne

Auvergne, France

La tempête Amélie s'est abattue sur l'Auvergne ce dimanche matin, comme prévu. Elle a frappé l'ouest de notre région, notamment dans le Cantal. Selon Météo France, "les rafales de sud-ouest à ouest atteignaient 50 à 70 km/h en plaine, 100 à 110 km/h sur le relief, et même 128 km/h relevé à Prat-de-Bouc en cours de matinée."

128 km/h à Prat-de-Bouc dans le Cantal

En conséquence, des coupures de courant ont eu lieu à cause de forts vents tempétueux. Près de 4 000 foyers sont concernés en Auvergne, dont 2 500 dans le Cantal, 1 000 dans le Puy-de-Dôme et 500 en Haute-Loire. L'Allier serait, selon Enedis en Auvergne, relativement épargné avec aucun foyer privé de courant recensé.

Plus d'une centaine d'agents ont été mobilisés ce dimanche matin afin de rétablir le courant au plus vite. 70 sont actuellement sur le terrain. Sauf coup de vent majeur dans l'après-midi, le courant devrait être rétabli en début de soirée selon Enedis. Le distributeur d'électricité rappelle les conseils de prudence si vous êtes concernés, à savoir de "ne pas toucher les fils électriques à terre".

Vigilance orange jusqu'à ce dimanche 16h

Météo France a donc décidé de maintenir la vigilance orange pour trois départements de notre région, l'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme. La Haute-Loire reste en vigilance jaune, malgré "quelques rafales dépassant 100 km/h enregistrées sur les hauteurs de Haute-Loire et sur les monts du Forez."

Des chutes d'arbres ont été recensées par les pompiers du Puy-de-Dôme notamment à Orcines, Cunlhat et Les Ancizes. Des branches d'arbres sont également tombées sur la ligne SNCF entre Riom et Vichy (à hauteur de Randan et Saint-Sylvestre Pragoulin). Un agent de la SNCF a embarqué, tronçonneuse à la main, à bord de la locomotive du premier Clermont-Paris du jour pour dégager les voies; le train est arrivé à Paris avec 35 minutes de retard.