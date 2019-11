Tempête Amélie : l'Event Trail de Royat annulé ce dimanche

Royat, France

Cette cinquième édition devait être un renouveau de l'ex-Urban Trail. 700 participants étaient attendus à Royat pour participer à ce trail, qui devait se courir, non pas en ville, mais dans les hauteurs boisées de Royat, parcourant la carrière de Gravenoire et foret de l'Arboretum. Malheureusement, l'événement festif n'a pas eu lieu.

L'annonce a été faite sur la ligne de départ par Lionel Paris, organisateur de l'épreuve. "Ca m'a arraché le coeur mais il faut être raisonnable et lucide" explique le triathlète. "Le vent a gonflé dès 7 heures du matin. On avait des rafales allant jusqu'à 60,70 km/h. A 10 heures, les barrières ne résistaient plus." Dans ces conditions-là, il était impossible de maintenir l'événement. "On a plusieurs arbres cassés. Lancer 700 coureurs sans protections sur le parcours, c'était pas possible. Il faut être raisonnable."

Lionel Paris, l'organisateur, désemparé après l'annulation des courses de dimanches de l'Event Trail de Royat Copier

Réunion en mairie ce lundi

La décision a été prise de concert avec le maire de la commune Marcel Aledo. Une réunion doit se tenir ce lundi en mairie pour examiner les modalités de remboursement. L'événement devait aussi être caritatif, mais selon Lionel Paris, l'argent qui devait être donné à l'association Basket aux Pieds (1 euro par dossard) sera quand même versé. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous en 2020 pour une nouvelle édition.