Tempête Aurore : des rafales à 175 km/h relevées à Fécamp, des coupures de courant dans les terres

L'Eure et la Seine-Maritime sont maintenues ce jeudi matin en vigilance orange en raison des vents violents qui balayent plusieurs départements dans le sillage de la tempête Aurore.

Les pompiers intervenaient vers 5h pour des toitures envolées à Heuqueville et Octeville-sur-Mer (illustration).

Gros coup de vent et beaucoup de pluie ce jeudi sur l'Eure et la Seine-Maritime. Les deux départements sont maintenus en vigilance orange en raison de la tempête Aurore. Sur la page Facebook de France Bleu Normandie, de nombreux d'internautes témoignent de leur nuit agitée avec des coupures de courant, du mobilier de jardin qui s'envole, des arbres sur les routes, etc. Les gendarmes lancent un appel à la vigilance si vous prenez la voiture ce matin.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les rafales de vent relevées par Météo France sont impressionnantes : 150 km/h au Cap de la Hève et jusqu'à 175 km/h à Fécamp !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À 5h, les pompiers de la Seine-Maritime évoquaient également des toitures envolées à Heuqueville et Octeville-sur-Mer.