Tempête Aurore : leur maison en construction entièrement détruite à Martainville

Leur maison est un tas de gravats. Une semaine après le passage de la tempête Aurore, Steeve et Elodie sont toujours sous le choc devant le triste spectacle de leur maison entièrement démolie.

"Elle n'était pas fermée partout" explique Steeve. "Le vent s'est engouffré, a soulevé la toiture" et tout s'est effondré constate-t-il les yeux rougis.

Une vraie maison normande

Cela faisait des mois que le couple avait commencé les travaux qu'ils réalisaient eux-mêmes. Lui a une formation de plombier-chauffagiste et a toujours travaillé dans le bâtiment. Il a d'ailleurs refait déjà plusieurs maison lui-même. Elle travaille également dans une société de bâtiment.

Après avoir acheté le terrain en 2020 sur lequel se trouvait un chalet en bois, ils avaient commencé les travaux de débroussaillages et ensuite la construction à proprement parler.

Steeve et Elodie espèrent que l'assurance pourra leur rembourser les investissements qu'ils ont fait dans les matériaux de leur maison © Radio France - Bénédicte Robin

"L'ossature bois était faite au trois quart, la toiture aussi. On avait commencé les piliers en briques et en silex au bout" détaille Steeve qui projetait d'habiller l'ossature bois de colombage pour faire "une vraie maison normande".

Environ 50 000 euros d'investissements en matériaux

Le couple attend maintenant avec impatience que les experts de l'assurance passent car des matériaux se trouvent en-dessous des décombres. "Les baies vitrées, le placo, l'isolation, les portes en chêne..." égrènent Steeve qui se demande ce qui pourra être récupérable.

Steeve et Elodie espèrent pouvoir reconstruire rapidement leur maison © Radio France - Bénédicte Robin

Il espère aussi que l'assurance pourra les indemniser. Ils ont investi environ 50 000 euros dans les matériaux. "On a tout acheté il y a un an et demi. Aujourd'hui avec l'inflation, les prix ne sont plus les mêmes" souligne Steeve, inquiet de savoir s'il pourra retrouver les mêmes matériaux.

Mais le couple, qui habite aujourd'hui à Lieurey, ne veut pas abandonner son projet et espère pouvoir reconstruire très vite la maison dans laquelle ils se projettent avec leurs cinq enfants.