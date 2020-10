Tempête Barbara : des rafales de vent à 111 km/h à Saint-Agrève en Ardèche

Avec le passage de la tempête Barbara, des vents puissants ont frappé l'Ardèche et la Drôme ce mercredi. Des rafales de 111 km/h ont été enregistrées à Saint-Agrève (Ardèche) dans la matinée. Plusieurs foyers sont privés d'électricité.

Des pointes à plus de 100 km/h ont été enregistrées dans les plateaux ardéchois ce mercredi selon Météo France.

La tempête Barbara a causé de nombreux dégâts ce mercredi dans le Sud-Ouest de la France. Douze départements étaient en alerte orange aux vents violents. Pas d'alerte chez nous mais le vent a soufflé très fort en Ardèche, particulièrement sur les plateaux. À Saint-Agrève, les rafales ont atteint les 111 km/h à 7h30. La commune de Mazan-l'Abbaye a même battu son record mensuel de vent avec 108 km/h à 8 heures.

Des foyers privés d'électricités dans la Drôme et l'Ardèche

Des vents violents ont également frappé le nord de la Drôme, à Albon des pointes à près de 100 km/h tôt mercredi matin. En vallée du Rhône au nord de Valence, des rafales de 80 km/h ont été enregistrées. Globalement, la Drôme a été plus épargnée que l'Ardèche avec quelques rafales sur le Vercors : 70 km/h à La Chapelle-en-Vercors.

Ce matin, des équipes techniques d'Enedis sont à Saint-Agrève et Rochepaule pour réalimenter les foyers privés d'électricité à cause des intempéries. Des techniciens sont également mobilisés à Buis-les-Baronnies et La Roche-sur-le-Buis. Les deux communes drômoises déplorent de nombreuses pannes de courant.