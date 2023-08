Tempête : Capbreton se barricade comme en hiver, des vagues atteignent 4 mètres

Alerte jaune forte houle, prudence sur le littoral landais. Le risque de submersion marine est élevé dans les Landes du mercredi 2 août au vendredi 4 août, un phénomène qui fait suite au passage de la tempête Patricia sur la côte atlantique . Les CRS-MNS et les sauveteurs civils appellent à la plus grande vigilance. La ville de Biscarrosse a interdit mercredi l'accès à ses plages dès 19h, au moment de la marée haute. À l'instar de Capbreton, qui se barricade face aux vagues comme en hiver.

L'estacade de Capbreton est fermée au public jusqu'à nouvel ordre, la digue nord aussi. - La ville de Capbreton

"C'est inédit en été"

Des barrières en bois, des talanquères protègent les commerces et les restaurants du front de mer. L'accès y est interdit au public de jeudi soir à vendredi matin. Face à ces vagues qui atteignent entre 3 et 4 mètres de hauteur, à chaque marée haute, les services techniques de la ville s'activent depuis mercredi et surveillent "minute par minute" l'évolution de la situation. "On connaît bien ce phénomène tempétueux qui a lieu habituellement en hiver donc on est équipés", rassure Eric Hamelin, directeur du pôle territoire à la mairie.

L'agent de la ville de Capbreton se déplace pour vérifier que le public respecte les interdictions d'accès place de la Liberté. "Ce qui change, c'est le nombre de touristes", constate-t-il dans un secteur où la population est multipliée par 5 l'été. "Même si les curieux sont nombreux à venir à chaque fois observer le spectacle", ajoute l'agent, comme ce retraité, Philippe, qui a parcouru des kilomètres à vélo pour photographier "la tempête, la nature".

Des touristes en nombre, la surveillance est renforcée

Les sauveteurs civils et les CRS-MNS surveillent et patrouillent. Les renforts sont arrivés, les professionnels ne quittent pas l'océan du regard. "Il y a des annonces régulièrement", explique Marie, sauveteuse civile. Le chef de poste décide si les conditions de sécurité sont réunies pour dresser le drapeau rouge. En l'occurrence, la baignade est interdite sur la plupart des plages de Capbreton dès que la marée remonte depuis mercredi. Le risque de vagues-submersion diminue vendredi 4 août selon cette ville très touristique du littoral landais.

La baignade est interdite jeudi 3 août sur la plupart des plages de Capbreton. © Radio France - Sarah D'hers

Pas d'incidents notables, selon les secours

"Il n'y a pas eu d'interventions notables", assurent les sauveteurs à France Bleu Gascogne, jeudi 3 août à la fin de la surveillance des plages, à 19h,