Tempête Ciara : 800 foyers toujours dans le noir en Seine-et-Marne

La tempête Ciara a soufflé sur l'Île-de-France dans la nuit de dimanche à lundi. 24h plus tard, les pompiers sont intervenus 240 fois dans le département de la Seine-et-Marne et 800 foyers sont toujours dans le noir ce lundi soir.

Seine-et-Marne, France

Ciara continue sa route. La tempête souffle sur le Sud-Est et la Corse désormais, l'Île de beauté et les Alpes Maritimes sont en vigilance orange. Et nous ... on répare les dégâts. La tempête a soufflé sur l'Île-de-France la nuit dernière et notamment sur la Seine-et-Marne, dans le secteur de Marne-la-Vallée. 8.500 foyers étaient privés d'électricité lundi à 2h du matin, ils étaient encore 800 ce lundi soir. Les agents d'Enedis sont mobilisés toute la nuit pour un retour à la normale.

"A 12h00, le bilan du passage de la tempête Ciara sur le département fait état de dégâts strictement matériels. Il n'y a aucune victime", détaille la préfecture du département dans un communiqué. Mais toute la journée les pompiers sont intervenus pour des arbres sur les routes, des poteaux électriques et des fils tombés à terre, etc. 240 interventions en tout, en 24h.

"Des interventions de reconnaissance, de consolidation et de sécurisation ont également été menées sur des toitures, des paraboles, des cheminées ainsi qu'une petite éolienne. Trois véhicules en stationnement ont été dégradés par la chute d'arbres et quelques accidents matériels se sont produits car des automobilistes ont percuté des arbres tombés sur la voie publique", précisent encore les autorités.