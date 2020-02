Tempête Ciara, le spectacle toujours impressionnant sur la presqu'île de Quiberon

Quiberon, Morbihan, France

Brice est de Vannes. Il n'a résisté à l'envie de venir regarder les vagues qui se fracassent sur la côte sauvage près de Quiberon. Un spectacle qu'il a certainement vu des dizaines de fois dans sa vie. Mais il est toujours admiratif et n'a qu'un seul mot à la bouche : "fantastique".

Un paysage de neige sur la côte sauvage près de Quiberon © Radio France - François Rivaud

L'accumulation de l'écume a donné un naissance à un spectacle presque féérique © Radio France - François Rivaud

Damien, lui est de Paris, en vacances dans la région de Quiberon. Il connait bien la Bretagne, mais c'est la première fois qu'il vient sur la presqu'île. Et lui aussi est conquis. "C'est un beau spectacle, pour un parisien !", dit -il, avec un clin d'oeil.

Quand le gris du ciel et de la mer se confondent © Radio France - François Rivaud

Maryse est de Quiberon et son mari également. Tous les 2 sont venus en voiture et se sont garés sur un parking qui domine les falaises et la houle. "C'est la nature dans sa plus belle expression", annonce Maryse, "on ne se lasse pas, c'est impossible. Tout est beau, les vagues, la force de la houle, la lumière et on a même l'impression d'être au milieu du silence".

Port Blanc à Saint Pierre Quiberon © Radio France - François Rivaud

Paul est venu de Sarzeau et précise t-il, "le spectacle de la presqu'île de Rhuys, n'est pas mal non plus. Mais ici à Quiberon, c'est quand même plus impressionnant". Et comme tout le monde, il sort son smartphone et prend photos sur photos.