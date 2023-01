Tempête dans les Landes : de nombreux oiseaux affaiblis pris en charge par le centre de soins Paloume

Les oiseaux eux aussi souffrent de la tempête, et notamment les oiseaux marins puisque c'est sur la côte que le vent a soufflé le plus fort en début de semaine sur le littoral atlantique. En quelques jours, le centre de soins Paloume (ex-Alca Torda), de Pouydesseaux (Landes), a pris en charge des mouettes, des macareux moine et guillemots de Troïl notamment, qui ont été retrouvés affaiblis sur la côte ou à l'intérieur des terres. Le centre lance ce mercredi 18 janvier un appel auprès des poissonneries pour obtenir des abats de poissons permettant de nourrir ces oiseaux.

"Nous nous retrouvons en pénurie d'abats de poisson [...], si vous avez des contacts en poissonnerie [...] n'hésitez pas à nous contacter" écrit le centre sur Facebook.

Le centre Paloume appelle aussi les promeneurs à la vigilance, notamment ceux qui se baladent près du littoral, pour identifier les oiseaux en difficulté. "Le plus souvent ces oiseaux sont prostrés au sol, explique Gabriel Jegou, soignant au centre Paloume*, ils ne bougent quasiment pas, ils restent statiques, comme paralysés. Ils sont dans un tel état de faiblesse qu'ils ne réagissent même plus et il est impératif de la prendre en charge très rapidement.*"

Si vous trouvez un oiseau marin en détresse, il est conseillé de ne surtout pas le toucher, mais d'appeler plutôt le centre de soins le plus proche. Le centre de soins Paloume est joignable au 06 82 20 00 10. La plupart du temps, le centre vous conseillera de mettre l'animal dans un carton, dans le noir, avec une source de chaleur, avant d'organiser l'acheminement vers le centre.