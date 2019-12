Tempête de 1999, 20 ans après : les forêts de Lorraine marquées

Le 26 décembre 1999, la tempête Lothar frappe de plein fouet la Lorraine. Les vents vont atteindre 155 km/h. Plus de 202 000 hectares de forêts publiques sont détruits ou endommagés en Meurthe-et-Moselle, en Moselle et dans les Vosges.

Lorraine, France

Le 26 décembre 1999, l’ouragan Lothar traverse le nord de la France. En Lorraine, les vents dépassent les 150 km/h. La Lorraine est la région de France la plus touchée par les dégâts de la tempête de 1999 avec l’Aquitaine. Plus de 202 000 hectares de forêts publiques sont détruits ou endommagés en Meurthe-et-Moselle, en Moselle et dans les Vosges.

La force des vents mesurés par Météo France

155 km/h à Nancy Ochey

155km/h à l’aéroport de Metz Nancy Lorraine

144 km/h à Essey

133 km/h à Metz Frescaty

133 km/h à Epinal

Plus de 202 000 hectares détruits

La forêt de Haye prés de Nancy est ravagée. En Moselle Est, plusieurs forêts sont méconnaissables.A Abreschwiller, un arbre sur deux est à terre. C’est le même constat à Troisfontaines, St Quirin ou Walscheid.

En Lorraine, il y aura plus de 21 millions de m3 de chablis (arbres déracinés et couchés à terre). En une journée, c’est l’équivalent de 7 ans de travail qui disparait

20 ans après 86 % de la forêt s’est régénérée naturellement.

Les particuliers touchés

Après les vents, il faut aussi faire face aux conséquences : les inondations, les routes coupées et les pannes de courant. A Azoudange (Moselle), un agriculteur perd 40 de ses vaches, écrasées sous la toiture d’un hangar qui s’est écroulé.

Dans les Vosges, la moitié des habitants sont toujours dans le noir 24 heures après le passage de la tempête. Une partie fêteront d’ailleurs le passage à l’an 2000 à la bougie, privés d’électricité et de chauffage.