Tempête de 1999 : 150 Normands racontent leurs souvenirs lors d'une soirée de mémoire

Normandie, France

Les images et les souvenirs restent. Tout le monde sait où il se trouvait le 26 décembre 1999 au matin, lorsque la tempête du siècle frappait la France. Des rafales jusqu’à 218 km/h se sont abattues sur le pont de Normandie, 180 km/h en plaine de Caen. Leur passage a fait 91 morts en France, 8 dans l’ex-région Basse-Normandie dont un pompier, venu secourir des sinistrés.

A l'occasion d'une soirée, mardi 17 décembre, 20 ans après le passage de la tempête du siècle, environ 150 habitants de l’Orne se sont souvenus ensemble de cette catastrophe, à la salle André Rocton de Domfront. Une soirée mémoire organisée par France Bleu Normandie, Ouest-France et le groupe Publihebdos. Chacun a pu prendre la parole pour raconter ce qu’il a vécu : les premiers coups de vent, leur peur, leurs larmes en découvrant leur maison saccagée et la solidarité qui s’en suivit.

Voici quatre témoignages parmi la quinzaine de prises de parole.

"On attendait de mourir"

Lucienne, habitante de Bagnoles de l'Orne

"Ce fameux soir, on a eu de la chance. Mes deux enfants devaient dormir dans la cuisine. Mon fils m'a dit qu'il allait dormir en haut finalement et c'est ça qui l'a sauvé. Car un arbre est tombé dans la cuisine, il y avait un trou béant dans la cuisine. On était impuissant. On ne pouvait pas sortir, on attendait de mourir. Dans la nuit, on avait essayé d'appeler les secours mais ça ne sonnait pas. Si j'avais été seule avec mon mari, ça aurait été moins grave, mais là, j'avais un petit garçon de 10 ans dans les bras, j'étais paniquée. J'ai eu le bonheur, la chance, que mes enfants ne soient pas blessés. Vous savez, j'y pense encore. J'ai toutes les photos."

Jean-Louis, habitant de Vire

"Je travaillais dans le centre de secours de Vire. J'habitais à 300 mètres seulement. Et là, on reçoit un appel. Il était 5h39 du matin. C'était pour des pignons de pins sur la route. Il n'était pas encore question à ce moment-là de victimes humaines ni de morts. J'ai préparé les équipes puis on a été assailli d'appels. Le maire me dit que c'est une catastrophe et on prend au fur et à mesure la mesure de ce qui se passe. On me signale 23 platanes couchés sur la route. Et là, derrière moi, une ambulance est arrivée, avec un pompier blessé à l'intérieur. Là, on commence à comprendre qu'il peut y avoir des victimes."

Daniel, habitant de Carentan

"Je faisais partie du centre régional de la propriété forestière. A l'époque, j'étais chez mes enfants à Valognes, on avait entendu dire qu'il avait une tempête mais bon on ne s'attendait pas à ça. Puis, on est rentré à Carentan et on s'est aperçu le lendemain qu'il n'y a plus d'électricité ni de téléphone. Un ami m'appelle à Deauville et me dit que sa forêt est par terre. On y est allé et là, c'était la catastrophe, on ne pouvait plus passer. Le lundi, j'ai téléphoné à Carpiquet pour avoir un avion et survoler la zone pour prendre des photos. Tout était par terre ou presque. Il y avait par endroit 80% des arbres par terre."

Bruno, habitant du Calvados

"J'étais dans ma maison, ça m'a réveillé et j'ai dit à mon fils de s'habiller car on ne savait jamais. Et là, j'ai entendu un grand bruit. Comme si la charpente se soulevait. Dehors, ça soufflait trop, on n'est pas sorti. On est resté auprès de la porte. Le lendemain, j'ai constaté que le cheminée était tombé sur la pelouse. Il y avait plein de tuiles par terre. Avec mes voisins, on s'est entraidé. On a pris une échelle, accrochée à la gouttière pour recouvrir la charpente parce qu'on annonçait de la pluie et de la neige juste après. C'est ça qui m'a marqué moi : la solidarité entre voisins."