Tempête de 1999 : une soirée de mémoire en Normandie

Le 17 décembre, France Bleu, Ouest-France et Publihebdos vous convient à partager leurs souvenirs lors d'une soirée de mémoire à Domfront (Orne) autour de la tempête de 1999.

Normandie, France

Il y a vingt ans, Lothar s'est abattu sur nos têtes. Du vent, de la pluie et même de la neige... en quelques jours, l'ex-Basse Normandie et une grande partie du Nord et de l'Est de la France ont connu le pire en ce début d'hiver 1999.

Un traumatisme

Au matin du 26 décembre 1999, le vent a soufflé jusqu'à 216 km/h sur le pont de Normandie mais c'est la veille que l'on a enregistré les premières victimes, deux morts à Cardonville, près d'Isigny-sur-mer. Le toit d'une maison s'est envolé et le premier étage s'est effondré sur les convives du repas de Noël. Et la liste va s'allonger au fil des jours : huit morts au total, dont un pompier volontaire de 53 ans tué à Clécy en essayant de secourir des victimes des inondations.

Des dégâts matériels innombrables

Et puis il y a les innombrables dégâts matériels : des dizaines de milliers de foyers resteront plusieurs jours privés d'électricité, de téléphone et parfois d'eau potable, le trafic SNCF est interrompu, une exploitation agricole sur deux est touchée, un million d'arbres arrachés et près de 600 monuments historiques endommagés. L'Orne déborde, Louvigny est une nouvelle fois sous les eaux et les sous-sols de l'hôpital de Bayeux inondés.

Plus de 300 millions d'euros de dégâts

Enfin, pour couronner le tout, le 27 décembre au soir c'est la neige qui s'en mêle avec les difficultés de circulation habituelles, des centaines de voitures se retrouvent bloquées dans le sud Manche et dans l'Orne et plusieurs dizaines de naufragés de la route trouvent refuge dans des gymnases. Quelques semaines plus tard, on évalue les dégâts à plus de 300 millions d'euros sans compter les séquelles psychologiques.

