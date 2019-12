Tempête Fabien : 9.000 foyers privés d'électricité dans les deux Charentes

La tempête Fabien a soufflé sur la moitié sud de la France cette nuit, et a provoqué des coupures de courant. A 9 heures, 95.000 foyers étaient privés d'électricité en France, principalement en Nouvelle-Aquitaine : 9.000 en Charente-Maritime et 3.000 en Charente. Les agents d'Enedis sont sur le terrain, ils évaluent la gravité des pannes. Il est donc trop tôt pour estimer l'heure du retour à la normal.

Alerte levée pour la Charente, maintenue pour la Charente-Maritime

Samedi soir, quinze départements étaient en vigilance orange pour vents violents. Météo France a levé son alerte pour la plupart ce matin, dont la Charente.

Toutefois, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse sont toujours en vigilance vents violents. La Haute-Corse et la Corse-du-Sud pour pluie-inondation (le littoral de la Corse-du-Sud est également en vigilance orange vague-submersion). C'est en Corse que les dégâts sont les plus importants. Une femme âgée de 80 ans est portée disparue depuis hier, dans le secteur d'Ajaccio.

La Charente-Maritime en vigilance orange "inondation"

La Charente-Maritime est toujours en alerte orange pour inondation. Le Finistère et l'Ille-et-Vilaine également depuis 10 heures ce matin. Le risque de débordement de l'aval du fleuve Charente et de la rivière la Seugne est important.

Des rafales de vents jusqu'à 130 km/h sur le littoral

Des rafales de vent à 129 km/h ont été enregistrées à Saint Clément les Baleines, sur l'île de Ré (Charente-Maritime). 105 km/h à Angoulême (Charente), selon Kéraunos, l'observatoire français des orages et tornades.

L'alerte de niveau 2 a été déclenchée dans la nuit pour le pont de l'île d'Oléron. Le vent établi (ou le vent moyen) était supérieur à 80 km/h. Cette alerte a été abaissée au niveau 1 à 7 heures 30 samedi matin. Mais les piétons, vélos, vélomoteurs, motos, véhicules avec remorques de hauteur supérieure à 2 mètres n'ont toujours pas le droit d'y accéder. La vitesse est également limitée à 50 km/h.

A La Rochelle, le marché de Noël du cours des Dames n'ouvrira finalement que lundi et la foire de Royan est annulée ce dimanche, elle est reportée à dimanche.

Pas de dégâts majeurs

L'intensité de la tempête Fabien a tout de même, été plus faible que prévu : les pompiers ont traité plusieurs centaines d'appels mais ils ne sont intervenus qu'une trentaine de fois dans chaque département ; principalement pour des chutes d'arbres sur les routes. Aucun blessé n'a été recensé en Charente et Charente-Maritime.