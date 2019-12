Tempête Fabien : plus de peur que de mal en Auvergne

Auvergne, France

Elsa est passé, on redoutait la présence très forte de Fabien. Mais, fort heureusement, les vents ont soufflé un peu moins fort que prévu. Au plus fort de la crise, 28 000 foyers avaient été privés d’électricité en Auvergne dans la nuit de jeudi à vendredi, deuxième région la plus impactée de France. Des techniciens spécialisés de Picardie et d’Ile-de-France étaient venus travailler samedi aux côtés de leurs collègues auvergnats mobilisés.

1 150 foyers privés d’électricité

Ce dimanche, près de 200 techniciens d’Enedis et d’entreprises partenaires sont opérationnels sur l’ensemble de la zone touchée. "Alors qu’hier soir, la situation était quasiment revenue à la normale, ce matin, à 8h30, 1 150 foyers sont privés d’électricité, en majorité dans le Puy-de-Dôme et l’Allier" explique Enedis dans un communiqué."On s'attendait à pire" explique Pierre-François Mangeon, directeur territorial Enedis dans le Puy-de-Dôme, "mais on est quand même en cellule opérationnelle de crise. La situation peut évoluer, donc on est mobilisé et attentif"

Les quatre départements auvergnats sont toujours en vigilance jaune "vent violent" et "pluie inondations".

Rappel des consignes de sécurité