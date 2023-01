Tempête Gérard : 15.000 foyers privés d'électricité dans le Loiret

Alors que la région Centre Val-de-Loire compte 20.000 clients sans l'électricité, le Loiret est le département le plus concerné par les coupures d'électricité. Conséquence des tempêtes Gérard et Fien avec des rafales de vents de plus de 110 km/h enregistrées pour le moment. Plus de 150 agents d’Enedis sont mobilisées sur le terrain et interviennent pour rétablir l’électricité dans les meilleurs délais selon le gestionnaire du réseau.

Nombre de clients sans électricité à la mi-journée ce lundi 16 janvier :

· Loiret : 15 000

· Loir-et-Cher : 1500