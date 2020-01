Tempête Gloria : Project Rescue Ocean appelle à venir nettoyer la plage de Fleury d' Aude dimanche

Fleury, France

"_C'est vraiment impressionnant, la plage est une décharge."_Benoit Schumann, le président fondateur de l'association biterroise de défense et protection de l'environnement marin n'avait jamais vu la plage de Fleury d'Aude dans cet état. La tempête Gloria a déposé des tonne de bois, mais aussi des détritus, plastiques, polystyrène , gravats, charriés par la crue de l'Aude entre le 20 et 22 janvier dernier.

Ce sont les déchets que les gens jettent dans la nature, de l'emballage de Mac-do aux déchets de chantiers et qui lors de fortes pluies partent dans les fossés puis les ruisseaux, les fleuves et jusqu'en mer et que les vagues renvoient sur la plage

L'association lance un appel à toutes les bonnes volontés à venir dimanche matin participer à une opération de nettoyage de la plage ." Plus on sera nombreux, mieux ce sera, il y a 8 kms de plage à nettoyer. Il y a un mois, on était 400, il faudrait qu'on soit le double", espère Benoit Schumann . L'association a prévu un petit déjeuner et même un DJ,DJ ÜMA pour encourager les nettoyeurs du dimanche, à qui elle fournira gants, pinces, sacs en toile de jute, seaux et tamis . Les déchets seront ensuite triés, l’association récupère le plastique le verre, la ferraille pour les faire recycler. La mairie de Fleury d' Aude installe deux bennes de 30 m3.

Rendez vous dimanche 2 février sur la plage des cabanes de Fleury d' Aude à partir de 9h30 pour un nettoyage prévu toute la matinée.