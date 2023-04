Tempête Mathis : deux morts dans le Grand-Est et environ 5.000 foyers encore privés d'électricité

Selon Enedis, 4.500 foyers sont toujours privés d'électricité ce samedi matin en Bourgogne-Franche-Comté après le passage de la tempête Mathis, contre 12.500 ce vendredi. Le département de la Saône-et-Loire est le plus touché avec 3.000 foyers sont toujours sans courant. En Bretagne, moins de 300 foyers sont ce samedi matin dans le noir, ils étaient encore 1.500 ce vendredi soir . Dans le reste du pays, la situation est "normale ou quasiment normale" ce samedi matin selon les informations d'Enedis qui a pour objectif de rétablir l'alimentation pour tous les foyers encore sans courant d'ici la fin de la journée.

Les vents violents causés par la tempête Mathis ont entraîné la mort de deux hommes dans le Grand-Est ce vendredi suite à des chutes d'arbres. En milieu de journée, un homme de 19 ans a été grièvement blessé par la chute d'un arbre alors qu'il se trouvait sur un aire de repos à Senones dans les Vosges. Les secours arrivés sur place ne sont pas parvenus à la réanimer. Dans la soirée, c'est un homme d'une vingtaine d'années a été mortellement percuté par un arbre alors qu'il circulait sur une route au sud de Mulhouse dans le Haut-Rhin. Sa passagère a été hospitalisée "dans un état grave".

Des dégâts importants dans l'Indre et la Vienne

La tempête Mathis a également causé des dégradations dans d'autres départements, notamment dans l'Indre, où une "possible tornade" a touché la commune de Buzançais . Le phénomène météo, "très bref et très impressionnant" selon un porte-parole de la mairie, n'a touché que quelques rues de cette commune de 4.500 habitants mais les dégâts sont très importants avec au moins 150 habitations touchées.

Dans la Vienne, une autre tornade a provoqué des dégâts sans faire de blessés dans le village de Saint-Jean-de-Sauves,** selon la préfecture. Quelques maisons ont perdu leur toiture, un Ehpad et le préau d'une école ont aussi été touchés. Dans les Hauts-de-France, la tempête Mathis a perturbé le trafic des trains entre Lille et Douai ,** ainsi que sur plusieurs axes au départ et à l'arrivée de Valenciennes, à cause de problèmes de caténaires notamment liés à des chutes d'arbres. Dans le Pas-de-Calais, des rafales de vent allant jusqu'à 130km/h ont été relevées vendredi, à Radinghem.

Ce samedi matin, il n'y a plus aucun département en vigilance jaune pour "vents violents" mais les conditions resteront instables sur la majorité du pays en lien avec la tempête Mathis selon Météo-France. Des orages pourront frapper l'après-midi de la Bretagne au Poitou-Charentes jusqu'aux frontières de l'Est, avec de fortes rafales. Ces averses prendront la forme de neige au-delà de 1.200 m dans les Alpes, le Massif central et le Jura, 1.300 m dans les Pyrénées.