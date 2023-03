Tempête Mathis : jusqu'à 146 km/h enregistrés à la Pointe du Raz

Jusqu'à 146km/h sur la Pointe du Raz, ou encore 109 km/h à Saint-Ségal... La tempête Mathias s'en va mais laisse de belles bourrasques derrière elle.

Pas de dégâts mais des coupures de courant

Des branches, des câbles et parfois des arbres sont tombés dans toute la pointe bretonne, fragilisés par les trombes d'eau qui sont tombés hier toute la journée.

Conséquence, on dénombre des coupures de courant un peu partout, à Brest et à Morlaix, mais c'est la région de Carhaix qui est la plus touchée à l'heure actuelle. Le sud Finistère est moins concerné.

Au moins 5 navires de commerce se sont réfugiés au mouillage à Belle Ile ou la Rochelle. Les liaisons maritimes vers les îles finistériennes et morbihannaises sont très perturbés aujourd'hui. Les départs de 8h30 d'Ouessant et de 9h de Molène vers le Conquet sont annulés. Les traversées sont annulés entre le continent et Sein.

Dans le Morbihan, tous les départs pour et depuis Belle-Ile, Houat et Hoëdic sont annulés ce vendredi. Les liaisons avec Groix n'auront lieu que cet après-midi.