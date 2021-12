Temps sec et hivernal : plusieurs secteurs dauphinois placés en alerte pollution "recommandation"

Les préfectures du Rhône et de l'Isère alertent cet après-midi sur la dégradation de la qualité de l'air dans le bassin grenoblois, en Nord-Isère, et sur la métropole de Lyon. Pour le moment, elles activent le premier niveau seulement, le seuil dit "information-recommandation".

Les conditions atmosphériques sur certains des secteurs isérois et de la métropole de Lyon se dégradent en ce milieu de semaine. Les préfectures de l'Isère et du Rhône activent donc le premier seuil d'alerte, non-contraignant, mais dit "d'information-recommandation". En cause : la concentration dans l'air de particules fines.

Quels endroits ?

Le bassin grenoblois

Le bassin lyonnais Nord-Isère

La métropole de Lyon

Tout le département du Rhône

Zonage pour la qualité de l'air en Isère : en BLEU, bassin lyonnais Nord-Isère, en VIOLET, bassin grenoblois, en Vert, zone Alpine Isère © Radio France - Préfecture de l'Isère

Quelles recommandations ?

Pour tout un chacun. Il est donc recommandé, surtout si vous faites partie d'un public fragile, de ne pas s'approcher des grands axes routiers, de limiter vos sorties dans l'après-midi (13h-20h), de limiter les activités physiques en extérieur, et de consulter son médecin en cas de symptômes.

Pour les automobilistes. S'agissant de la circulation automobile, rien d'obligatoire non plus, mais il est recommandé d'abaisser sa vitesse de 20km/h sur les axes supérieurs à 90km/h. De baisser sa vitesse à 70 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Recommandé aussi d'utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants : vélo, transports en commun, covoiturage, etc. S’abstenir de circuler avec un véhicule de norme inférieure ou égale à EURO 3 et/ou dont la date d’immatriculation est antérieure au 1er janvier 2006.

