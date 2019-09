Tenir les maisons à distance des pesticides : le décret fait débat en Lorraine

Lorraine, France

Le projet de décret fait réagir les professionnels de l'agriculture en Lorraine. L'ambition actuelle serait de maintenir dès le 1er janvier 2020 une distance de 5 à 10 mètres, en fonction du type de culture, entre les habitations et les champs traités aux pesticides. "Rien que dans les Vosges, cela équivaudrait à 350 hectares de pertes pour les plantations", regrette Victorien Lambert, président des jeunes agriculteurs des Vosges.

Ce dernier demande alors des indemnités pour ceux qui perdraient du rendement à cause de ce décret. "Sur certains secteurs, on refera des bandes d'herbe et de foin pour les vaches, mais pour d'autres, ça va poser problème."

Déjà beaucoup de normes

Ce que dénonce le plus l'agriculteur, c'est la présence déjà massive de normes environnementales à propos des pesticides. Une conséquence selon Victorien Lambert de 5% de la profession qui utilise ces derniers à outrance dans leurs champs et qui focalisent toute l'attention sur le monde paysan. "On a une conscience, on réfléchit intelligemment par rapport à tout ça. Aujourd'hui, tous les produits qu'on a respectent une norme européenne, française." Un paradoxe selon Victorien Lambert sachant que, selon lui, beaucoup de produits importés en France ne respectent pas ces règles.

Je ne sais pas s'il un calcul scientifique dit que 10 mètres est la bonne distance

Les maires ruraux surveillent également de très près les évolutions de la législation à propos des pesticides. Comme c'est le cas à Lenoncourt, à l'est de Nancy, dont l'édile, Philippe Thiry, est également le président de l'association des maires ruraux de Meurthe-et-Moselle. "La bande de 10 mètres est une bonne disposition puisqu'on recule. Mais, je ne sais pas s'il un calcul scientifique dit que 10 mètres est la bonne distance."

D'autant que Philippe Thiry est directement confronté à cet enjeu dans sa commune de quasiment 600 habitants. Il y a des champs traités avec deux lotissements construits tout proche. "Ils sont collés, donc c'est sûr que c'est un problème." Le maire explique d'ailleurs que lorsqu'il passe à proximité, il ressent les produits. "C'est une question de cohabitation, mais il y a une chose que tout le monde doit avoir en tête, c'est que c'est un problème de santé publique."

Philippe Thiry espère notamment que d'autres mesures plus fortes accompagneront ce décret et que les habitants comme les agriculteurs vont pouvoir s'entendre. A ce propos, Jean-François Fleck, président de Vosges Nature Environnement, sera notre invité ce lundi matin sur France Bleu Lorraine à 8h10, pour donner son avis sur la question.