Tension entre le maire de Cheval-Blanc et la préfecture de Vaucluse autour du plan d'eau de la Grande Bastide

Christian Mounier avait convié ce lundi à la mairie population et élus dont la présidente du département et l’Association des maires de Vaucluse. Il accuse la société d'exploitation de carrière Durance Granulats d'avoir déversé illégalement des déchets dans le plan d'eau et détérioré les berges

Christian Mounier s’oppose sur la base de ces accusations à la préfecture de Vaucluse et il avait d’ailleurs convié aussi le préfet à venir ce lundi à Cheval Blanc. Mais Bertrand Gaume ne s'est pas déplacé regrettant dans un courrier que le maire ait déposé un recours devant le tribunal administratif de Nîmes en contradiction avec une précédente décision du même tribunal mais aussi avec les conclusions de l’état. Bertrand Gaume écrit : « Vous avez déposé un nouveau recours en date du 10 novembre dernier à travers duquel vous indiquez d’une part faire appel du jugement précédent et d’autre part contester d’autres points complémentaires également abordés lors de notre rencontre du 15 septembre. Votre volonté de porter sur le registre du contentieux les sujets abordés lors de notre réunion de travail nous contraint à produire un mémoire en réponse dans le cadre des procédures déposées au tribunal administratif. Un tel contexte ne permet plus d’envisager notre réunion d’échange, ce que je ne peux que déplorer. »

Le maire de Cheval Blanc campe sur ses positions mais plusieurs élus plaident pour un compromis

Mais à Cheval Blanc, le maire n’en démord pas et à l’invitation des deux coprésidents de l'Association des maires de Vaucluse d’envisager une médiation en regrettant ce bras de fer avec les services de l'état, Christian Mounier reste ferme : « _La commune n’a pas de médiation à engager_, il y a une loi, il y a la légalité, on la respecte ou on ne la respecte pas. On n’a pas de négociations à faire, on attend qu’une chose, que le préfet prenne un arrêté préfectoral complémentaire en disant qu’une chose : ‘’Monsieur le carrier, on vous impose de respecter la loi, on ne demande rien d’autre ! »

La présidente du conseil départemental, Dominique Santoni en liaison vidéo, après avoir souligné qu’elle est partisane des solutions de conciliations, a demandé au maire des précisions et qu’il lui adresse les pièces du dossier. Le souhait également de l’Association des maires de Vaucluse. Le sénateur Les Républicains Jean-Baptiste Blanc présent ce lundi matin s'est associé au maire dans un communiqué commun qui expose que ''les matériaux qui ont été pris sans autorisation sur les terrains propriété de la commune représentent une valeur marchande de plus de 4 millions d’euros, les couts de remise en état du site sont estimés à plus de 10 millions d’euros.''

Un litige qui s'est envenimé le mois dernier

Le mois dernier dans une vidéo en lignele maire de Cheval Blanc avait mis en cause autant la société Durance Granulats que le préfet de Vaucluse.

La société Provence Granulats a depuis réaffirmé avoir respecté totalement les prescriptions de son autorisation préfectorale et réalisé le réaménagement de la carrière et ses abords désormais plus exploitée sous le contrôle de la Direction Régionale de l'Environnement,

La préfecture de Vaucluse nous avait indiqué le mois dernier que l'exploitation de la carrière qui s'est terminé en Juillet était « _un dossier ancien qui a bénéficié d'_un suivi environnemental et réglementaire particulièrement vigilant et approfondi de la part des services de l’État, notamment de l'Unité départementale de la DREAL. »