Tensions à Bouc-Bel-Air autour d’un pylône électrique de 25 mètres de haut au milieu des habitations

"C’est la tour Eiffel, en plus moche évidemment". Comme les habitants du quartier de la Salle à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), Renaud n’en dort presque plus. En octobre dernier, RTE a remplacé un pylône électrique situé sur son terrain. "RTE a déplacé le pylône et l’a sorti de ma propriété, mais jamais je ne me serais attendu à un monstre pareil !"

Ce pylône électrique, qui permet le passage d’une ligne de 63.000 volts, est en effet bien plus imposant que le précédent : une base métallique de 16 mètres carrés, une hauteur de 25 mètres. "C’est une verrue dans le paysage !", s’exclame Milan Miro, l’un des initiateurs de la pétition qui circule dans le quartier. "J’ai acheté en janvier, ma maison est encore en travaux, avant j’avais la vue sur le champ d’en face, maintenant on ne voit plus que ça."

Au-delà de la pollution visuelle, les riverains dénoncent la dévaluation de leurs biens immobiliers : "Je suis sûr que ma maison a perdu 20% de sa valeur, et que pour d’autres, c’est encore pire. C’est tout ce qu’on a, cette maison !", peste Renaud.

Une ligne qu'il fallait sécuriser selon RTE

Sa femme Alexandra ne voit plus que cette installation : "Au bord de la piscine, par la fenêtre de notre chambre, il est partout !". Mais ce qu’elle dénonce avant tout, c’est la méthode de RTE : "Ils ne nous ont rien dit sur la hauteur que ferait ce nouveau pylône, on se sent trahi."

À la pétition lancée dans le quartier et qui a déjà recueilli 70 signatures, RTE répond qu’elle va étudier des solutions paysagères et que les travaux étaient nécessaires. L’ancien pylône datait de 1958, il fallait sécuriser cette ligne de 63.000 volts qui passe désormais en milieu urbanisé.

Une réunion entre la mairie, les responsables de RTE PACA et les habitants doit avoir lieu ce mercredi 21 décembre. Les riverains rêvent d’un enfouissement de la ligne. Pas sûr qu’ils soient exaucés.