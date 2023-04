Des jarres microporeuses fabriquées à Sommières pour arroser son jardin de manière économique

C'est parce qu'il cherchait un moyen d'arroser son jardin en pleine garrigue et sans eau, que Lionel Turpeau s'est intéressé à l'arrosage écologique. Après des recherches, il a découvert la technique ancestrale des jarres microporeuses. Après en avoir acheté dans le commerce, il a décidé de les fabriquer lui même après avoir suivi une formation de potier. Terra Idria était née. Le principe est tout simple. Il suffit d'enterrer la jarre dans la terre, de faire ses plantations autour. La jarre, remplie d'eau, agit par capillarité. Elle arrose toute seule pendant plusieurs jours.

ⓘ Publicité

"En moyenne, on arrose sur 80 cm de diamètre confie Lionel Turpeau. C'est valable pour n'importe quel type de plantes. Elles consomment uniquement ce dont elles ont besoin. Trois litres d'eau permettent actuellement de tenir pendant six jours. Davantage, si vos sols sont payés. On peut économiser jusqu'à 70% d'eau par rapport au goutte à goutte." Plusieurs tailles de jarre existent : un litre, un litre et demi, trois litres et cinq litres.

Lionel Turpeau © Radio France - Sylvie Duchesne

loading