Terrasses chauffées : la mairie de Nancy n'envisage pas d'interdiction pour le moment

Nancy, France

A Rennes, fini le chauffage en terrasse ! Depuis le 1er janvier, c'est interdit dans la cité bretonne. Rennes devient ainsi la première métropole française à mettre fin aux terrasses chauffées des bars et des restaurants. La décision a été prise par la mairie pour limiter le gaspillage d'énergie. Cette mesure fait également réfléchir d'autres grandes villes du pays. Quid de Nancy ?

"Chauffer la rue, ça craint"

Place du marché, les passants et les buveurs de cafés ont tous un avis sur la question : la plupart dénoncent une aberration. "Je ne vois pas l’intérêt des terrasses en hiver, dit l'un. Écologiquement, ça craint, c'est du confort à court terme," réagit l'autre.

"On ne peut pas vouloir baisser notre empreinte carbone et chauffer les rues en même temps, ça ne va pas. Si vraiment, on a froid, on va à l'intérieur. Sinon, on va ailleurs."

Les commerçants, eux, craignent pour leur chiffre d'affaires. "On ne peut déjà plus fumer à l'intérieur, alors si on enlève le chauffage, les fumeurs hésiteront à venir tout simplement," explique Jérôme, patron d'un bar-restaurant place Charles III. Constat partagé par sa voisine de brasserie : pas de chauffage, c'est moins de clients.

"Il faudrait laisser aux fumeurs un minimum de liberté."

"Aucune décision pour le moment"

Certains commerçants proposent également des plaids et des bouillottes. Cette question du chauffage en terrasse, cafetiers et restaurateurs en parlent régulièrement avec la municipalité, comme le confirme la conseillère en charge du domaine public, Sophie Pommier : "On a déjà évoqué des solutions comme la mise en place de chauffages à pellets (granulés de bois). C'est une solution beaucoup plus écologique que les énergies électriques ou gaz."

Mais l'élue le rappelle : aucune décision n'a été prise pour le moment. "Si une décision devait être prise, elle se fera en concertation avec les cafetiers-restaurateurs de la ville. Cela ne se fera pas unilatéralement," promet-elle.