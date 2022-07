C'est une très mauvaise nouvelle dans cette période de fortes chaleurs ! La baignade et les activités nautiques sont interdites au lac du Malsaucy. La décision a été prise en urgence, ce vendredi soir. Les dernières analyses de l'ARS, effectuées lundi, ont révélé la présence de cyanobactéries.

Territoire de Belfort : le lac du Malsaucy interdit à la baignade, à cause de cyanobactéries

On s'attendait à une foule de visiteurs, ce week-end, au lac du Malsaucy, mais cela semble largement compromis. La baignade et les activités nautiques viennent d'être interdites, ce vendredi 15 juillet, autour de ce plan d'eau du Territoire de Belfort, en raison de présence de cyanobactéries.

Le communiqué de l'Agence régionale de santé indique que ces organismes microscopiques sont présents à un niveau de 0,240 microgramme par litre (contre 0,100 de limite tolérée) et que "la concentration en toxines est supérieure aux seuils de gestion".

Des symptômes allant jusqu'aux vomissements

Certaines espèces de cyanobactéries peuvent, en effet, produire et libérer des toxines qui peuvent être à l’origine de risques sanitaires pour les baigneurs ou les pratiquants d’activités nautiques. Un contact peut entraîner une irritation de la peau, du nez, de la gorge et des yeux. En cas d'ingestion, les autorités sanitaires évoquent des maux de ventre, des diarrhées, des nausées ou des vomissements.

Sur recommandation de l'ARS, la baignade et les loisirs nautiques sont donc interdites. Impossible également de consommer les poissons pêchés sur place. Les animaux ne peuvent pas non plus s'abreuver dans le lac.

En cas d’apparition de symptômes, il est recommandé de consulter un médecin.

L'ARS annonce qu'une "surveillance renforcée est mise en place avec des prélèvements hebdomadaires jusqu'au retour à la normale."