Après deux semaines d'interdiction, les baignades et les activités nautiques vont pouvoir reprendre au lac du Malsaucy. Les dernières analyses de l'ARS indiquent que la qualité de l'eau s'est améliorée, mais elle invite tout-de-même à la prudence !

Territoire de Belfort : les baignades et les activités nautiques de retour au lac du Malsaucy

Le lac du Malsaucy est de nouveau conforme à la baignade et aux activités nautiques, selon l'ARS.

C'est une bonne nouvelle, à l'approche d'une nouvelle vague de chaleur dans le Nord Franche-Comté ! Les baignades et les activités nautiques vont être de nouveau autorisées au lac du Malsaucy. Elles étaient interdites depuis deux semaines, en raison de cyanobactéries dans l'eau. Les dernières analyses sont passées en-dessous des seuils d'alerte. "Les analyses de toxines sont conformes", dit l'Agence régionale de santé.

Sur place, on attend encore le feu vert des mairies concernées, à savoir les arrêtés municipaux de Sermamagny et d'Evette-Salbert. Dès qu'ils seront publiés, les activités et les baignades pourront effectivement reprendre. Ce devrait être le cas, ce vendredi.

La base nautique va pouvoir reprendre une activité normale, après ces deux semaines d'interdiction. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Prudence tout-de-même !

L'ARS invite tout-de-même à la plus grande prudence. Par précaution, il est conseillé d'éviter d'ingérer de l'eau, d'éviter les zones d'eau stagnante où il y a des algues et de la mousse. Il est conseillé aussi de prendre une bonne douche et de nettoyer le matériel qui a été plongé dans l'eau, après les baignades ou les activités nautiques.

L'Agence régionale de santé précise qu'une "attention toute particulière doit être portée aux jeunes enfants, afin qu'ils n'ingèrent pas de substrats algaux ou d'eau."