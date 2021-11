On a testé la sylvothérapie et câliné des arbres dans la forêt ardennaise

France Bleu s'engage pour la forêt et organise une une trentaine de chantiers de reforestation un peu partout en France ce mercredi 24 novembre. Autant d'arbres supplémentaires qui feront le bonheur de Jérémy Baillet.

Enlacer un arbre. L'idée peut paraître saugrenue mais Jérémy Baillet en a fait son métier. Après une formation dans le sanitaire et social et un poste de secrétaire dans un hôpital, il est devenu sylvothérapeute dans les Ardennes. C'est-à-dire qu'il emmène des gens se ressourcer en forêt.

Sur le parking du Roc-la-Tour, site emblématique des Ardennes sur les hauteurs de Monthermé, Jérémy nous prévient : "Tout ce qui nous préoccupe, on le laisse à l'extérieur et on s'aligne sur l'ici et maintenant".

Les exercices que nous allons pratiquer au cours de cette promenade en forêts font appel aux cinq sens, "mais aussi à ce qui se passe autour de nous et relève de l'impalpable". La première étape, c'est un exercice d'ancrage. On croise les jambes, on croise les mains, on ferme les yeux, on respire. Une simple prise de contact avec l'environnement.

Un peu plus loin, Jérémy nous invite à nous arrêter de nouveau, à mettre nos mains face à face et à se concentrer sur l'espace entre elles, jusqu'à ressentir la présence du vide, à l'étirer en éloignant les mains, à le redensifier en les rapprochant. Jérémy parle de "boule d'énergie".

Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la forêt, des troncs plus distordus apparaissent. "Parfois, on croise des arbres qui ont des blessures apparentes dues à certaines épreuves. Et nous aussi, on vit des épreuves, des blessures concrètes ou des traumatismes émotionnels", expose notre sylvothérapeute.

C'est un peu comme si on ressemblait à l'arbre et que l'arbre nous ressemblait - Jérémy Baillet, sylvothérapeute

"C'est un peu comme si on ressemblait à l'arbre et que l'arbre nous ressemblait". Il est déjà arrivé à Jérémy Baillet d'accompagner des personnes qui fondent en larmes sitôt entrées dans la forêt.

Notre guide invite à lui signaler un arbre qui nous inspirerait au cours de notre déambulation. L'automne a déjà dégarni les grands chênes, hêtres et châtaigniers. Se présente un jeune platane aux feuilles jaunes dorées. Ce sera lui. Enfin, s'il le veut bien car Jérémy nous invite à lui demander l'autorisation de s'approcher. "Si jamais il n'est pas d'accord vous le sentirez en vous par des petits désagréments", précise le passeur de nature.

On a testé la sylvothérapie dans la forêt ardennaise © Radio France - Alexandre Blanc

L'arbre nous renvoie des ondes positives. Nous nous contenterons d'une main chaste posée timidement sur les feuilles.

J'essaye d'être l'intermédiaire entre la nature et la personne - Jérémy Baillet, sylvothérapeute

Est-ce que Jérémy a le sentiment de faire quelque chose d'utile ? La réponse tombe avec assurance : "Oui ! J'invite les personnes à écouter ce qu'il se passe en elles. À mon petit niveau, j'essaye d'être l'intermédiaire entre la nature et la personne".

Jérémy Baillet accompagne les curieux sur des parcours de trois heures, moyennant 80 euros pour une sortie individuelles ou 25 euros par personne pour une sortie en groupe. Les réservations se font sur son site www.ensembleaveclanature.com