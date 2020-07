Le Lunévillois Théo Curin nage ce week-end pour la préservation des océans

Théo Curin, l'athlète handisport originaire de Lunéville, amputé des quatre membres, nage à l'Open Swim Stars, une course libre en milieu naturel qui se déroule ce week-end entre Bondy et Pantin, en Seine-Saint-Denis.

Une compétition pour la bonne cause puisque le Meurthe-et-Mosellan concourt pour deux organisations engagées dans la lutte contre la pollution des océans, l'association Water Family et le programme Nagez pour l'océan.

Préserver l'océan, un combat pour Théo Curin

Théo Curin dit se rendre compte de plus en plus du désastre environnemental créé par l'homme dans les océans : "Récemment, quand il y a eu le déconfinement et que les piscines étaient fermées, j'allais nager dans des rivières et des étangs, je tombais nez à nez sur des pailles en plastique, des briques ... ça me rendait dingue. 80% du plastique vient des villes ! Le plus gros du travail, c'est chez nous, à la maison, des gestes à mettre en place".

Une cagnotte a été mise en place pour soutenir cette cause : https://agir.nagezpourlocean.org/projects/theo-curin-team-water-family-fr.

C'est la troisième fois que Théo Curin participe à l'Open Swim Stars à Paris. Il est le parrain de cette édition avec le nageur Yannick Agnel. Le Lunévillois sera le 8 août à l'Open Swim Stars au lac de Madine.