Thionville : À l'école de la deuxième chance, les jeunes sensibilisés au dérèglement climatique

L'entreprise EDF se lance le défi d'un "marathon du climat" en intervenant dans plusieurs écoles de la deuxième chance en Lorraine. Un atelier participatif pour construire une fresque qui permet de sensibiliser les jeunes et les formateurs.

Effet de serre, fonte des glaces ou encore chute de la biodiversité… Des notions qui peuvent rester à l'état de concept un peu flou pour certains, et notamment pour les plus jeunes.

EDF a déjà sensibilisé près de 200 personnes, jeunes et formateurs, dans le Grand Est. © Radio France - Natacha Kadur

La vocation citoyenne des écoles de la deuxième chance

En partenariat avec EDF, l'école de la deuxième chance de Lorraine veut intéresser ses stagiaires à cet enjeu : « Nous accompagnons en priorité les jeunes vers l'insertion professionnelle, mais nous avons aussi une vocation d'ouverture culturelle et citoyenne. C'est aussi pour les éveiller à une actualité qui pourra les concerner pour leur vie future » commente Emmanuelle Freysson, assistante de formation à L'EDC Lorraine de Thionville.

L'entreprise EDF intervenait ce mercredi sur les sites de Toul, Longwy et Thionville, avec l'objectif de transmettre cette pédagogie aux formateurs pour qu'ils puissent ensuite mener cet atelier toute l'année avec leurs stagiaires : « Cela nous sert aussi de base pour faire d'autres types de projets écologiques. Nous avons par exemple travaillé sur le gaspillage alimentaire, en partenariat avec Carrefour, ou mis en place des opérations de recyclage. Cela nous permet surtout d'expliquer pourquoi on fait tout cela » ajoute Emmanuelle Freysson.

Les participants devaient distinguer les causes du réchauffement climatique de ses conséquences, et comprendre en quoi certains phénomènes sont reliés entre eux. © Radio France - Natacha Kadur

Inviter les jeunes aux initiatives

Ce mercredi, deux groupes de jeunes venus de Longwy et Briey ont participé à construire leur fresque du climat à Thionville : un montage pédagogique, à l'aide de cartes, pour relier les causes du dérèglement climatique à ses conséquences.

Si on prend un engagement, machinalement on va en parler autour de soi et le transmettre à quelqu'un d'autre - Xavier Graf

Une façon d'acquérir des connaissances de manière plus ludique, mais aussi d'éveiller les consciences à petits pas pour Xavier Graf, qui anime l'atelier pour EDF. Il s'appuie sur cette opportunité pour susciter l'échange avec les jeunes : « Une fois un jeune m'a dit " à notre niveau on ne peut pas faire grand chose" et on leur explique qu'au contraire, si on prend un engagement, machinalement on va en parler autour de soi et le transmettre à quelqu'un d'autre, et c'est comme cela que l'on peut espérer agir sur le climat » détaille-t-il.

On relance le débat avec ceux qui sont plus en retrait, pour leur expliquer que leur idée à eux aussi a de la valeur.

Au cours de cet atelier, l'intervenant demande à ses participants quel engagement ils seraient prêts à mettre en œuvre, au quotidien, pour agir sur le climat : « L'idée développée par quelqu'un va être reprise par le groupe, puis on relance le débat avec ceux qui sont plus en retrait pour leur expliquer que leur idée à eux aussi a de la valeur », commente-t-il. Cela peut concerner des gestes du quotidien pour réduire sa consommation de produits neufs par exemple, ou faire un effort pour réduire son usage de la voiture pour favoriser l'usage du vélo ou des transports en commun.

Partager son ressenti

A la fin de l'atelier, chaque groupe trouve un titre pour sa fresque en fonction de leur ressenti, comme " Il est temps d'agir "ou "J'ai mal à ma planète". Ce mercredi, ce sera sobrement : "Agissons!" pour le groupe de stagiaires de l'école de la deuxième chance de Longwy : « Cela ne donne pas forcément envie de voir ce que la prochaine génération pourrait vivre toutes ces catastrophes qui vont arriver. Il faut que ça s'arrête et il faut changer maintenant! » commente Amandine, 19 ans.

Il faut que ça s'arrête et il faut changer maintenant! - Amandine, 19 ans

Cette opération baptisée "marathon du climat" organisée par EDF et les écoles de la deuxième chance en Lorraine a déjà sensibilisé près de 200 personnes dans le Grand Est, jeunes et formateurs. De son côté, EDF se donne pour objectif de le faire pour ses 165,000 salariés au changement climatique d'ici 2022 : 12,000 d'entre eux qui ont participé à l'atelier de la fresque du climat.