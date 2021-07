Thionville : des dizaines d'habitants participent à une grande opération de nettoyage

La commune de Thionville organise ce dimanche un grand nettoyage citoyen pour débarrasser les rues de ses déchets indésirables. Une opération qui permet de mobiliser des citoyens engagés et de sensibiliser les plus indifférents.

Des dizaines d'habitants se sont portés volontaires pour participer à un grand nettoyage dans différents quartiers de Thionville ce dimanche, à l'initiative de la ville et en lien avec plusieurs associations. Un opération citoyenne pour impliquer les habitants mais aussi faire de la pédagogie pour lutter contre le jet de déchets par terre.

Souci de l'environnement

Mégots de cigarettes et gobelets plastiques, voilà ce qu'ont trouvé Alexia et Nathalie, deux participantes, lors de leur ronde au départ de la place Turenne, en plein centre ville. Elles avaient choisi de participer à ce nettoyage « par souci de la préservation de l'environnement », alors qu'elles ont fait connaissance au cours d'une autre opération de dépollution dans le secteur : « C'est le signe qu'une intervention est bien nécessaire », commente Alexia.

Il y a encore beaucoup d'incivilités. C'est cela que nous aimerions corriger - Patricia Renaud, adjointe au maire

Malgré les investissements de la commune en matière de propreté, « cela ne suffit pas car il y a encore beaucoup d'incivilités. C'est cela que nous aimerions corriger » explique Patricia Renaud, adjointe au maire de Thionville en charge de l'​environnement et du cadre de vie.

Les mégots de cigarettes sont les principaux déchets trouvés au centre ville ce dimanche, mais aussi des canettes de bière et des déchets alimentaires. © Radio France - Natacha Kadur

Plusieurs dizaines de volontaires s'étaient donc organisés en équipe, vêtus de gilets jaunes, armés de gants et de sacs poubelle, pour ratisser la commune divisée en neuf secteurs d'interventions. Les villages d'Élange et de Veymerange y participaient également.

Dans le groupe d'Alexia et Nathalie, Arnaud a participé à l'organisation de l'évènement et au recrutement de volontaires par le biais de l'association _Motonautique_de Thionville : « Nous qui sommes sur l'eau, nous voyons directement tous les déchets qui sont évacués lorsqu'il y a de fortes pluies et qui flottent, donc pour nous c'est aussi important. On participe à la propreté de la ville » commente-t-il.

Interpeller les citoyens sur les petites incivilités

Un peu plus loin, Manon, qui se penche toutes les minutes à la chasse aux mégots qui jonchent un parking, suscite la sympathie et la compassion de Sonia, une passante : « Oh vous pouvez ramasser comme vous voulez, vous revenez dans cinq minutes ce sera déjà de nouveau souillé ! », se désole cette habitante, qui « conserve chaque petit papier bonbon dans son sac à main avant de les jeter à la poubelle » , et qui encourage néanmoins la jeune bénévole.

Peut-être qu'en nous voyant il y aura des gens qui se motiveront pour ne plus jeter leurs mégots par terre - Manon

Pour Manon comme pour d'autres, cet engagement dominical a néanmoins valeur d'exemple, témoigne la jeune thionvilloise qui ne se laisse pas décourager : « Elle a raison, dans deux jours ce sera peut-être pareil. Mais si on se dit ça on ne fait plus rien ! Peut-être qu'en nous voyant il y aura des gens qui se motiveront pour ne plus jeter leurs mégots par terre, ce serait déjà bien » dit-elle.

Même constat pour Alexia , qui espère recruter de nouveaux volontaires de l'environnement grâce à ces actions : « On est quand même assez remarqué. Les gens trouvent ça bien. Je ne sais pas si ils franchiraient le cap pour le faire eux aussi, mais peut-être qu'ils en parleront autour d'eux et que d'autres personnes seront sensibilisées à ça » complète-t-elle.

La commune organisera dimanche une pesée de tous les déchets récoltés dans la commune, dont elle communiquera le poids ce lundi. L'opération devrait être renouvelée au printemps prochain.